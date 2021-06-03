Сборная Бельгии встретится на своем поле с командой Греции в рамках товарищеского матч. Игра пройдет 3 июня в Брюсселе, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

У сборной Бельгии на минувших выходных возникла очень серьезная проблема. Очень вероятно, что предстоящий чемпионат Европы придется начинать без Кевин Де Брюйне.

Лидер «Манчестер Сити» получил серьезную травму лица в финале Лиги чемпионов против «Челси». У Де Брюйне перелом носа и стенки левой глазницы — и это последствия столкновения с Антонио Рюдигером. К счастью, операция полузащитнику бельгийцев не потребуется, и это должно ускорить процесс восстановления.

Даже без Де Брюйне у Бельгии все равно топовый состав, но некоторые, правда, не понимают, зачем Роберто Мартинес включил в заявку Эдена Азара, который в минувшем сезоне снова страдал из-за многочисленных травм.

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В марте Бельгия провела три матча в рамках отбора на чемпионат мира. Гостевая встреча с Чехией завершилась вничью, а Уэльс и Белоруссию бельгийцы обыграли. При этом белорусы получили восемь мячей.

Греция

Тем временем греки на Евро не попали. Поэтому после двух июньских товарищеских матчей их ждет отпуск, а уже осенью возобновится отбор к чемпионату мира.

Осенью Греция неплохо выступила в Лиге наций, заняв в своей группе второе место. При этом команда Джон ван’т Схипа ни разу не проиграла — три победы и столько же ничьих.

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Ну и заслуживает также внимания тот факт, что в шести матчах греки пропустили лишь один мяч.

В отборе на ЧМ Греция стартовала с очень удачного матча против Испании, который завершился вничью 1:1. Гостевую ничью с Грузией (1:1) тоже можно считать успехом.

Прогноз и ставка

На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу Греции — за 11.50.

Несмотря на товарищеский статус матча, греки все равно постараются показать себя с лучшей стороны. А вот бельгийцам на фоне недавней ситуации с Де Брюйне нужно сыграть, прежде всего, аккуратно. Рисковать ради результата в такой игре нет никакого смысла.

Ставка — победа Греции с форой (+2,0) за 1.63. Помимо того, что у Бельгии не будет какого-то супер настроя, она наверняка выйдет на матч в экспериментальном составе.

И также можно рассмотреть ставку на тотал Бельгии меньше 2,5 за 1.72.