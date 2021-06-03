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    Сможет ли Бельгия разгромить Грецию?

    Бельгия — Греция. Прогноз (к. 1.63) и ставки на товарищеский матч 3 июня 2021 года

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    Ромелу Лукаку
    Сборная Бельгии встретится на своем поле с командой Греции в рамках товарищеского матч. Игра пройдет 3 июня в Брюсселе, начало — в 21:45 мск. Бельгия — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 03 Июня 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Греция Греция
  • Афины
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.26
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    Бельгия

    У сборной Бельгии на минувших выходных возникла очень серьезная проблема. Очень вероятно, что предстоящий чемпионат Европы придется начинать без Кевин Де Брюйне.

    Лидер «Манчестер Сити» получил серьезную травму лица в финале Лиги чемпионов против «Челси». У Де Брюйне перелом носа и стенки левой глазницы — и это последствия столкновения с Антонио Рюдигером. К счастью, операция полузащитнику бельгийцев не потребуется, и это должно ускорить процесс восстановления.

    Даже без Де Брюйне у Бельгии все равно топовый состав, но некоторые, правда, не понимают, зачем Роберто Мартинес включил в заявку Эдена Азара, который в минувшем сезоне снова страдал из-за многочисленных травм.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В марте Бельгия провела три матча в рамках отбора на чемпионат мира. Гостевая встреча с Чехией завершилась вничью, а Уэльс и Белоруссию бельгийцы обыграли. При этом белорусы получили восемь мячей.

    Греция

    Тем временем греки на Евро не попали. Поэтому после двух июньских товарищеских матчей их ждет отпуск, а уже осенью возобновится отбор к чемпионату мира.

    Осенью Греция неплохо выступила в Лиге наций, заняв в своей группе второе место. При этом команда Джон ван’т Схипа ни разу не проиграла — три победы и столько же ничьих.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Ну и заслуживает также внимания тот факт, что в шести матчах греки пропустили лишь один мяч.

    В отборе на ЧМ Греция стартовала с очень удачного матча против Испании, который завершился вничью 1:1. Гостевую ничью с Грузией (1:1) тоже можно считать успехом.

    Прогноз и ставка

    На Бельгию в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу Греции — за 11.50.

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    Несмотря на товарищеский статус матча, греки все равно постараются показать себя с лучшей стороны. А вот бельгийцам на фоне недавней ситуации с Де Брюйне нужно сыграть, прежде всего, аккуратно. Рисковать ради результата в такой игре нет никакого смысла.

    Ставка — победа Греции с форой (+2,0) за 1.63. Помимо того, что у Бельгии не будет какого-то супер настроя, она наверняка выйдет на матч в экспериментальном составе.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал Бельгии меньше 2,5 за 1.72.

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