В среду, 2 июня, сборная Белоруссии дома сыграет в контрольном поединке с национальной командой Азебайджана. Начало — в 19:00 по мск. Белоруссия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия

Сборная Белоруссии одержала лишь одну победу в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. При этом в двух из них она проиграла.

В квалификации на ЧМ-2022 команда стартовала уверенно. Все-таки победа над Эстонией (4:2) получилась весьма уверенной, да и вообще белорусы давненько не забивали 4 мяча.

Тем не менее, после этого коллектив потерпел разгром от Бельгии (0:8) на выезде. После двух туров отбора он занимает четвертое, предпоследнее место в группе квалификации.

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Перед стартом отбора на катарский мундиаль Белоруссия провела один товарищескую встречу с Гондурасом, которая завершилась миром со счетом 1:1.

Азербайджан

Сборная Азербайджана потерпела поражения в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. А победить ей и вовсе не удается уже в девяти встречах.

Отборочный турнир на ЧМ-2022 коллектив начал неудачно. Правда, поражение от Португалии получилось вполне достойным (0:1).

Впрочем, вряд ли азербайджанцы смогут вклиниться в борьбу за два первых места. Все-таки сербы с португальцами смотрятся куда мощнее.

И именно Сербии (1:2) Азербайджан потерпел свое следующее поражение в отборе. После каждой из этих игр команда проигрывала Катару (1:2) и Турции (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом Белоруссию, коэффициент на победу которой равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — Белоруссия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.