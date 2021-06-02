Белоруссия
Сборная Белоруссии одержала лишь одну победу в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. При этом в двух из них она проиграла.
В квалификации на ЧМ-2022 команда стартовала уверенно. Все-таки победа над Эстонией (4:2) получилась весьма уверенной, да и вообще белорусы давненько не забивали 4 мяча.
Тем не менее, после этого коллектив потерпел разгром от Бельгии (0:8) на выезде. После двух туров отбора он занимает четвертое, предпоследнее место в группе квалификации.
Перед стартом отбора на катарский мундиаль Белоруссия провела один товарищескую встречу с Гондурасом, которая завершилась миром со счетом 1:1.
Азербайджан
Сборная Азербайджана потерпела поражения в четырех предыдущих поединках во всех турнирах. А победить ей и вовсе не удается уже в девяти встречах.
Отборочный турнир на ЧМ-2022 коллектив начал неудачно. Правда, поражение от Португалии получилось вполне достойным (0:1).
Впрочем, вряд ли азербайджанцы смогут вклиниться в борьбу за два первых места. Все-таки сербы с португальцами смотрятся куда мощнее.
И именно Сербии (1:2) Азербайджан потерпел свое следующее поражение в отборе. После каждой из этих игр команда проигрывала Катару (1:2) и Турции (1:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом Белоруссию, коэффициент на победу которой равен 1,85.
Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — Белоруссия выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.