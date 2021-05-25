В вторник, 25 мая, в рамках 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу «Тулевик» на своем поле сыграет с «Легионом». Игра начнется в 19:00 по мск. «Тулевик» — «Легион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулевик»

По итогам 11 проведенных встреч чемпионата Эстонии «Тулевик» набрал всего восемь пунктов, с которыми идет на восьмом месте, опережая всего на балл зону вылета.

Коллектив из Вильянди в текущем первенстве смог добыть только две виктории. Одна из них пришлась на минувший тур первенства, где он в гостях одолел «Пайде» (1:0), которых сейчас находится на втором месте.

Перед этим команда потерпела пять поражений подряд, где в четырех случаях смогла забить хотя бы один гол, а пропускала не менее двух мячей за поединок.

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На своей территории «Тулевик» в этом чемпионате еще не побеждал, раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей составляет 5:13.

«Легион»

«Легион» в 12 поединках набрал 17 зачетных пунктов, с которыми расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Эстонии среди десяти участников.

Столичная команда начала первенство с 5-матчевой безвыигрышной серии, где смогла набрать всего лишь два очка. В последующих семи встречах она дважды уступила и пять раз выиграла.

Две из этих побед пришлись на последние туры первенства, в которых коллектив поочередно разгромил аутсайдера «Пярну» (7:1) на своем поле и соседа по турнирке «Нарву» (3:0) в гостях.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Легион» дважды выиграл, три раза уходил с поля поверженным и одну встречу свел вничью, разница мячей — 8:7.

Между собой эти клубы провели четыре поединка, где дважды победил «Легион», раз выиграл «Тулевик» и раз была ничья. Отметим, что только в одной игре было забито более двух мячей.

Прогноз и ставка на «Тулевик» — «Легион»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Легиона» — 1.77, победа «Тулевика» — 4.04, ничья — 3.50.

Как правило, очные противостояния этих команд проходят нерезультативно. Однако сейчас ожидаем верхового исхода, так как хозяева уж очень много пропускают в последнее время.