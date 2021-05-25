Во вторник, 25 мая, в финальном поединке Кубка Сербии в Белграде на стадионе «Райко Митич» сыграют «Црвена Звезда» и «Партизан». Встреча начнется в 20:00 по мск. «Црвена Звезда» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» по пути в финал Кубка Сербии убрала со своего пути четырех соперников. Проблемы у коллектива были только на стадии 1/8 финала и полуфинала.

На данных этапах «звездаши» только с разницей в один мяч смогли справиться с «Радом» и «Радником» Сурдулица, выиграв оба раза 2:1. Отметим, что только в одной игре из четырех они не пропускали.

В недавно завершившемся чемпионате страны «красно-белые» стали победителями, оторвавшись от ближайшего преследователя аж на 13 пунктов.

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К слову, в текущем календарном году «Црвена Звезда» не проигрывала. Последний раз она уступала еще в октябре прошлого года, потерпев тогда фиаско от немецкого «Хоффенхайма» (0:2) в Лиге Европы.

«Партизан»

«Партизан» также преодолел четыре раунда кубкового соревнования, не пропустив за весь это период ни одного мяча. На предыдущем этапе коллектив минимально одолел «Войводину» (1:0) на выезде.

В чемпионате страны «черно-белые» финишировали на второй позиции, правда, сильно отстав от победителя, но и от третьей позиции их оделили аж 21 пункт.

В 2021 году «партизаны» провели 21 поединок в различных турнирах, в которых одержали 19 викторий и два раза уходили с поля побежденными.

В этом чемпионате «Црвена Звезда» в поединках с «Партизаном» набрала четыре очка, выиграв 1:0 и сыграв 1:1, а в прошлом Кубке страны «партизаны» обыграли «звездашей» на стадии полуфинала — 1:0.

Прогноз и ставка на «Црвена Звезда» — «Партизан»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Црвены Звезды» — 2.25, победа «Партизана» — 2.24, ничья — 3.30.

Проход: «Црвены Звезды» — 1.67; «Партизана» — 2.14.

В этом сезоне «Црвена Звезда» явно сильнее своего оппонента. Скорее всего, и данном поединке выиграют «звездаши», сделав это еще по итогам основного времени.