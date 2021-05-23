Римский «Лацио» сыграет на выезде против «Сассуоло» в 38-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» перед заключительным туром занимает восьмое место. Но, возможно, поднимется, если обыграет «Лацио», а «Рома» потеряет очки в матче со «Специей».

«Сассуоло» очень мощно провел финишный отрезок. В восьми последних матчах команда Роберто Де Дзерби одержала шесть побед и потерпела лишь одно поражение.

К слову, для Де Дзерби игра против «Лацио», скорее всего, станет последней на посту главного тренера «Сассуоло». Итальянец в ближайшее время может возглавить донецкий «Шахтер».

«Сассуоло» в восьми последних матчах на своем поле не смог набрать очки только в игре с «Ювентусом».

«Лацио»

«Лацио» финишируют шестым, независимо от того, как завершится ближайший матч.

Римляне в прошлом туре очень хотели обыграть на своем поле «Торино», но матч завершился вничью 0:0. Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пытался помочь старшему брату Филиппо, который вместе со своим «Беневенто» в таком случае мог избежать вылета из Серии А.

Но, увы, не получилось.

На последних минутах Чиро Иммобиле не реализовал пенальти, пробив в штангу. Страшно представить, что в этот момент творилось с Филиппо Индзаги.

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В общем, «Лацио» почти в отпуске, как и «Сассуоло». Римляне в четырех предыдущих турах одержали только одну победу.

Прогноз и ставка

На «Сассуоло» можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Лацио» — за 3.54.

«Сассуоло» на своем поле кого угодно может обыграть, это уже давно известный факт. И сейчас у хозяев тоже есть мотивация сыграть на результат. Команда наверняка хочет красиво попращаться с Де Дзерби.

Ставка — победа «Сассуоло» за 2.03.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал больше 3,5 за 2.05. Скромничать и осторожничать уже нет смысла.