«Сассуоло»
«Сассуоло» перед заключительным туром занимает восьмое место. Но, возможно, поднимется, если обыграет «Лацио», а «Рома» потеряет очки в матче со «Специей».
«Сассуоло» очень мощно провел финишный отрезок. В восьми последних матчах команда Роберто Де Дзерби одержала шесть побед и потерпела лишь одно поражение.
К слову, для Де Дзерби игра против «Лацио», скорее всего, станет последней на посту главного тренера «Сассуоло». Итальянец в ближайшее время может возглавить донецкий «Шахтер».
«Сассуоло» в восьми последних матчах на своем поле не смог набрать очки только в игре с «Ювентусом».
«Лацио»
«Лацио» финишируют шестым, независимо от того, как завершится ближайший матч.
Римляне в прошлом туре очень хотели обыграть на своем поле «Торино», но матч завершился вничью 0:0. Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пытался помочь старшему брату Филиппо, который вместе со своим «Беневенто» в таком случае мог избежать вылета из Серии А.
Но, увы, не получилось.
На последних минутах Чиро Иммобиле не реализовал пенальти, пробив в штангу. Страшно представить, что в этот момент творилось с Филиппо Индзаги.
В общем, «Лацио» почти в отпуске, как и «Сассуоло». Римляне в четырех предыдущих турах одержали только одну победу.
Прогноз и ставка
На «Сассуоло» можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Лацио» — за 3.54.
«Сассуоло» на своем поле кого угодно может обыграть, это уже давно известный факт. И сейчас у хозяев тоже есть мотивация сыграть на результат. Команда наверняка хочет красиво попращаться с Де Дзерби.
Ставка — победа «Сассуоло» за 2.03.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал больше 3,5 за 2.05. Скромничать и осторожничать уже нет смысла.