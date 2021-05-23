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    «Сассуоло» обыграет «Лацио» в последнем матче Де Дзерби?

    «Сассуоло» — «Лацио». Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат Италии 23 мая 2021 года

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    Роберто Де Дзерби
    Римский «Лацио» сыграет на выезде против «Сассуоло» в 38-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Мая 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.50
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  • 3.30
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» перед заключительным туром занимает восьмое место. Но, возможно, поднимется, если обыграет «Лацио», а «Рома» потеряет очки в матче со «Специей».

    «Сассуоло» очень мощно провел финишный отрезок. В восьми последних матчах команда Роберто Де Дзерби одержала шесть побед и потерпела лишь одно поражение.

    К слову, для Де Дзерби игра против «Лацио», скорее всего, станет последней на посту главного тренера «Сассуоло». Итальянец в ближайшее время может возглавить донецкий «Шахтер».

    «Сассуоло» в восьми последних матчах на своем поле не смог набрать очки только в игре с «Ювентусом».

    «Лацио»

    «Лацио» финишируют шестым, независимо от того, как завершится ближайший матч.

    Римляне в прошлом туре очень хотели обыграть на своем поле «Торино», но матч завершился вничью 0:0. Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги пытался помочь старшему брату Филиппо, который вместе со своим «Беневенто» в таком случае мог избежать вылета из Серии А.

    Но, увы, не получилось.

    На последних минутах Чиро Иммобиле не реализовал пенальти, пробив в штангу. Страшно представить, что в этот момент творилось с Филиппо Индзаги.

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    В общем, «Лацио» почти в отпуске, как и «Сассуоло». Римляне в четырех предыдущих турах одержали только одну победу.

    Прогноз и ставка

    На «Сассуоло» можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Лацио» — за 3.54.

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    «Сассуоло» на своем поле кого угодно может обыграть, это уже давно известный факт. И сейчас у хозяев тоже есть мотивация сыграть на результат. Команда наверняка хочет красиво попращаться с Де Дзерби.

    Ставка — победа «Сассуоло» за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал больше 3,5 за 2.05. Скромничать и осторожничать уже нет смысла.

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