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    «Тенерифе» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Испании, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Мальорка»
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    «Мальорка»
    В среду, 19 мая, «Тенерифе» на своем поле сыграет с «Мальокой» в поединке 40-го тура Сегунды. Матч начнется в 22:30 по мск. «Тенерифе» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Мая 2021 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 22:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 2.17
  • Ставка!
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    «Тенерифе»

    За три тура до финиша второго испанского дивизиона «Тенерифе» с 50 очками идет в середине в турнирной таблицы, уже решив все свои вопросы на этот сезон.

    Переиграв в минувшем туре на выезде «Сабадель» со счетом 2:0, островитяне тем самым прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой три раза сыграли вничью и дважды уступили.

    Всего «сине-белые» добились только двух викторий за последние десять встреч первенства, еще трижды проиграв в этом отрезке при пяти мировых исходах.

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    «Тенерифе» сильно играет в родных стенах. За последние 11 домашних игр коллектив проиграл только раз при шести викториях и четырех мировых исходах.

    «Мальорка»

    «Мальорка» идет на второй позиции, дающей прямой билет в Примеру. У балеарцев на счету 75 очка и для повышения в классе их нужно набрать два очка в оставшихся трех играх.

    Островитяне в своем последнем проведенном поединке в родных стенах обыграли «Алькоркон» со счетом 2:0, а ранее на выезде расписали мировую против «Малаги» (1:1), а перед этим дома смогли одолеть «Мирандес» (2:1), прервав на тот момент серию из двух фиаско.

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    • До этих неудач у «киноварных» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две «сухие» домашние виктории и одна гостевая ничья, а еще ранее они уступили в двух встречах при одной мировой.

    Вот уже в шести поединках на выезде «Мальорка» не может одержать викторий, проиграв за это время в четырех из них при двух мировых результатах.

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    «Мальорка» в первом круге дома обыграла «Тенерифе» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной игре находятся на стороне гостей, оценивая победу «Мальорки» в 2.28, в «Тенерифе» верят на 3.92, ничья — 2.83.

    «Мальорке» для возвращения в Примеру осталось сделать последний шаг. Для этого нужно выиграть в этом поединке. Прогнозируем, что «киноварные» сделают это.

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