В среду, 19 мая, «Тенерифе» на своем поле сыграет с «Мальокой» в поединке 40-го тура Сегунды. Матч начнется в 22:30 по мск. «Тенерифе» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

За три тура до финиша второго испанского дивизиона «Тенерифе» с 50 очками идет в середине в турнирной таблицы, уже решив все свои вопросы на этот сезон.

Переиграв в минувшем туре на выезде «Сабадель» со счетом 2:0, островитяне тем самым прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой три раза сыграли вничью и дважды уступили.

Всего «сине-белые» добились только двух викторий за последние десять встреч первенства, еще трижды проиграв в этом отрезке при пяти мировых исходах.

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«Тенерифе» сильно играет в родных стенах. За последние 11 домашних игр коллектив проиграл только раз при шести викториях и четырех мировых исходах.

«Мальорка»

«Мальорка» идет на второй позиции, дающей прямой билет в Примеру. У балеарцев на счету 75 очка и для повышения в классе их нужно набрать два очка в оставшихся трех играх.

Островитяне в своем последнем проведенном поединке в родных стенах обыграли «Алькоркон» со счетом 2:0, а ранее на выезде расписали мировую против «Малаги» (1:1), а перед этим дома смогли одолеть «Мирандес» (2:1), прервав на тот момент серию из двух фиаско.

До этих неудач у «киноварных» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две «сухие» домашние виктории и одна гостевая ничья, а еще ранее они уступили в двух встречах при одной мировой.

Вот уже в шести поединках на выезде «Мальорка» не может одержать викторий, проиграв за это время в четырех из них при двух мировых результатах.

«Мальорка» в первом круге дома обыграла «Тенерифе» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной игре находятся на стороне гостей, оценивая победу «Мальорки» в 2.28, в «Тенерифе» верят на 3.92, ничья — 2.83.

«Мальорке» для возвращения в Примеру осталось сделать последний шаг. Для этого нужно выиграть в этом поединке. Прогнозируем, что «киноварные» сделают это.