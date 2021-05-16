«Милан» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 мая в Милане, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Недавно «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине со счетом 3:0 и подвинул «старую синьору» из зоны Лиги чемпионов, где он сейчас делит второе место с «Аталантой».

Правда, отрыв от зоны, не дающей билет в Лигу чемпионов, составляет всего лишь три очка, которые будет непросто сохранить, так как у «россенери» непростой финиш.

В прошлом туре миланский коллектив разгромил «Торино» (7:0) в гостях. Таким образом он выиграл три матча кряду, не пропустив ни одного мяча.

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Перед этим клуб дважды проиграл, из-за чего усложин себе борьбу за путевку в Лигу чемпионов следующей кампании.

«Кальяри»

«Кальяри» борется за место в Серии А. Причем сейчас сардинцы оторвались от зоны вылета на приличные пять пунктов.

Имея средние в лиге показатели, команда способна дать бой любому оппоненту. Чего стоит только недавняя виктория над крепкой «Ромой» (3:2)?!

Позапрошлый тур также получился в этом плане показательным. На выезде «Кальяри» добыл важнейшую победу над «Беневенто» (1:3).

В прошлом матче Серии А «россоблу» не смогли обыграть дома «Фиорентину» (0:0), тем не менее, клуб не проигрывает уже шесть поединков.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Милан» победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,20.