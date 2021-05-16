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    Обыграет ли «Милан» «Кальяри»?

    «Милан» — «Кальяри». Прогноз (к. 4.20) и ставки на чемпионат Италии 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Кальяри»
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    «Милан» идет на втором месте
    «Милан» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 мая в Милане, начало — в 21:45 мск. «Милан» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Мая 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 21:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.40
  • Ставка!
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    «Милан»

    Недавно «Милан» разгромил «Ювентус» в Турине со счетом 3:0 и подвинул «старую синьору» из зоны Лиги чемпионов, где он сейчас делит второе место с «Аталантой».

    Правда, отрыв от зоны, не дающей билет в Лигу чемпионов, составляет всего лишь три очка, которые будет непросто сохранить, так как у «россенери» непростой финиш.

    В прошлом туре миланский коллектив разгромил «Торино» (7:0) в гостях. Таким образом он выиграл три матча кряду, не пропустив ни одного мяча.

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    Перед этим клуб дважды проиграл, из-за чего усложин себе борьбу за путевку в Лигу чемпионов следующей кампании.

    «Кальяри»

    «Кальяри» борется за место в Серии А. Причем сейчас сардинцы оторвались от зоны вылета на приличные пять пунктов.

    Имея средние в лиге показатели, команда способна дать бой любому оппоненту. Чего стоит только недавняя виктория над крепкой «Ромой» (3:2)?!

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    • Позапрошлый тур также получился в этом плане показательным. На выезде «Кальяри» добыл важнейшую победу над «Беневенто» (1:3).

    В прошлом матче Серии А «россоблу» не смогли обыграть дома «Фиорентину» (0:0), тем не менее, клуб не проигрывает уже шесть поединков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Милан» победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,20.

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