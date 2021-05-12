«Севилья» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 мая, начало — в 20:00 мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» очень хотела и старалась, но вклиниться в чемпионскую гонку все-таки не смогла. Хотя шансы были очень большие.

Ключевой стала минувшая неделя, по итогам которой команда Хулена Лопетеги осталась на четвертом месте.

Сначала «Севилья» уступила дома «Атлетику» (0:1), а потом сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

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В Мадриде «Севилья» дважды по ходу матча вела в счете, но все-таки позволила «Королевскому клубу» уйти от поражения. Спасительный гол «Реал» забил за несколько минут до финального свистка.

«Валенсия»

«Валенсии», как и в прошлом году, незадолго до завершения сезона пришлось менять тренера. И снова спасение команды от вылета в Сегунду доверили Воро.

Хави Грасия был уволен после поражения от «Барселоны». Сложно сказать, насколько это решение было логичным, как раз с «Барсой» «летучие мыши» сыграли очень прилично, несмотря на результат.

Но, скорее всего, в клубе напряглись из-за того, что безвыигрышная серия достигла к тому моменту уже шести матчей. При этом в таблице «Валенсия» была уже рядом с зоной вылета. В общем, решили устроить эмоциональную встряску.

И она помогла. В минувшие выходные «Валенсия» разгромила на своем поле «Вальядолид» — 3:0. В победе поучаствовал даже Денис Черышев, отметившийся результативной передачей.

«Валенсия» ни разу не выиграла в восьми предыдущих матчах на выезде — шесть поражений и две ничьих.

Прогноз и ставка

На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Валенсии» — за 6.60.

В этом сезоне «Севилья» уже дважды обыгрывала «Валенсию»: сначала в Ла Лиге, а потом в Кубке Испании. Общий счет — 4:0. То есть «Валенсия» даже не забила ни разу.

Скорее всего, «Севилья» одержит очередную победу. Пока есть шанс опередить «Реал» или «Барселону», команда Лопетеги не бросит играть.

Ставка — победа «Севильи» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.