ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Химки»Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая «Манчестер Сити»АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Лидсу», «Ман Сити» уступил «Челси», «Ливерпуль» одолел «святых»
  • 21:00
    • «Спартак» вырвал победу у «Химок»
  • 23:44
    • Недвед: Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»
  • 20:34
    • Карпин: В раздевалке я сказал, что нужно поменять всех и главного тренера
  • 18:27
    • «Урал» победил «Ростов» благодаря одному голу
  • 17:39
    • «Ювентус» не допустят до Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги
  • 09:51
    • Медведев вернулся на вторую позицию в рейтинге ATP
    Все новости спорта

    «Севилья» снова выиграет у «Валенсии»?

    «Севилья» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.04) и ставки на чемпионат Испании 12 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Севилья» на выходных сыграла вничью с «Реалом»
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 мая, начало — в 20:00 мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 12 Мая 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
    •

    «Севилья»

    «Севилья» очень хотела и старалась, но вклиниться в чемпионскую гонку все-таки не смогла. Хотя шансы были очень большие.

    Ключевой стала минувшая неделя, по итогам которой команда Хулена Лопетеги осталась на четвертом месте.

    Сначала «Севилья» уступила дома «Атлетику» (0:1), а потом сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В Мадриде «Севилья» дважды по ходу матча вела в счете, но все-таки позволила «Королевскому клубу» уйти от поражения. Спасительный гол «Реал» забил за несколько минут до финального свистка.

    «Валенсия»

    «Валенсии», как и в прошлом году, незадолго до завершения сезона пришлось менять тренера. И снова спасение команды от вылета в Сегунду доверили Воро.

    Хави Грасия был уволен после поражения от «Барселоны». Сложно сказать, насколько это решение было логичным, как раз с «Барсой» «летучие мыши» сыграли очень прилично, несмотря на результат.

    Но, скорее всего, в клубе напряглись из-за того, что безвыигрышная серия достигла к тому моменту уже шести матчей. При этом в таблице «Валенсия» была уже рядом с зоной вылета. В общем, решили устроить эмоциональную встряску.

    И она помогла. В минувшие выходные «Валенсия» разгромила на своем поле «Вальядолид» — 3:0. В победе поучаствовал даже Денис Черышев, отметившийся результативной передачей.

    «Валенсия» ни разу не выиграла в восьми предыдущих матчах на выезде — шесть поражений и две ничьих.

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Валенсии» — за 6.60.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В этом сезоне «Севилья» уже дважды обыгрывала «Валенсию»: сначала в Ла Лиге, а потом в Кубке Испании. Общий счет — 4:0. То есть «Валенсия» даже не забила ни разу.

    Скорее всего, «Севилья» одержит очередную победу. Пока есть шанс опередить «Реал» или «Барселону», команда Лопетеги не бросит играть.

    Ставка — победа «Севильи» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.04. В таких матчах часто все самое интересное начинается только после перерыва.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Монреаль — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Штруфф — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мугуруса — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осасуна — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Манчестер Сити» — ПСЖ
  • В шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
    • 02:20 05/05/2021
    «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.05.2021. Прогнозы на футбол. «Севилья» снова выиграет у «Валенсии»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры