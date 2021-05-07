«Тенерифе»
За пять туров до финиша второго испанского дивизиона «Тенерифе» с 47 очками идет на 13 месте в турнирной таблице,
Проиграв в минувшем туре на выезде «Жироне» со счетом 0:1, островитяне тем самым прервали свою 4-матчевую серию без фиаско, в которой три раза сыграли вничью и раз победили.
Стоить отметить, что «сине-белые»
«Тенерифе» сильно играет в родных стенах. Сейчас у команды 10-матчевая беспроигрышная домашняя серия, где она добилась шести викторий и четыре раза сыграла вничью.
«Альмерия»
«Альмерия» с 63 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на восемь баллов.
Андалузцы в отрезке
За последние восемь гостевых игр первенства «Алемерия» уступила в половине из них, а также добилась двух выигрышей и столько же встреч свела вничью.
В первом круге «Альмерия» на своей поле обыграла «Тенерифе» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись выездными викториями — 1:3 и 2:1.
Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Альмерия»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.60.
На викторию «Тенерифе» дают — 3.18, ничья оценена — в 2.88.
Очные встречи этих команд, как правило, проходят результативно. Прогнозируем, что и сейчас они также на двоих проведут хотя бы пару мячей. Наша ставка — ТБ 2,0.