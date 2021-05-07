В пятницу, 7 мая, «Тенерифе» на своем поле сыграет с «Альмерией» в стартовом поединке 38-го тура Сегунды. Матч начнется в 22:00 по мск. «Тенерифе» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

За пять туров до финиша второго испанского дивизиона «Тенерифе» с 47 очками идет на 13 месте в турнирной таблице, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета , что позволяет коллективу особо не беспокоится о понижении в классе.

Проиграв в минувшем туре на выезде «Жироне» со счетом 0:1, островитяне тем самым прервали свою 4-матчевую серию без фиаско, в которой три раза сыграли вничью и раз победили.

Стоить отметить, что «сине-белые» добились всего лишь одной виктории за последние восемь встреч первенства , еще дважды проиграв в этом отрезке при пяти мировых исходах.

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«Тенерифе» сильно играет в родных стенах. Сейчас у команды 10-матчевая беспроигрышная домашняя серия, где она добилась шести викторий и четыре раза сыграла вничью.

«Альмерия»

«Альмерия» с 63 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на восемь баллов.

Андалузцы в отрезке последних девяти встреч первенства добились всего лишь одной виктории , обыграв еще в конце марта на выезде «Малагу» со счетом 3:0. Также в этот период они пять раз сыграли вничью и потерпели три фиаско.

Три минувшие игры в чемпионате «красно-белые» свели вничью , поделив очки на выезде с «Мирандесом» (1:1), а также не выявив победителя в домашних встречах с «Эспаньолом» (1:1) и «Овьедо» (2:2).

За последние восемь гостевых игр первенства «Алемерия» уступила в половине из них, а также добилась двух выигрышей и столько же встреч свела вничью.

В первом круге «Альмерия» на своей поле обыграла «Тенерифе» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне они обменялись выездными викториями — 1:3 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Альмерия»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.60.

На викторию «Тенерифе» дают — 3.18, ничья оценена — в 2.88.

Очные встречи этих команд, как правило, проходят результативно. Прогнозируем, что и сейчас они также на двоих проведут хотя бы пару мячей. Наша ставка — ТБ 2,0.