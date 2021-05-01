«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

«Шахтер» Д уже проиграл золотую гонку по всем статьям. В нынешнем сезоне киевское «Динамо» оказалось сильнее.

Дончане весеннюю часть сезона откровенно проваливают. Более того, в минувшем туре дончане еще и обострили ситуацию с итоговым 2 местом, на который претендует еще и «Заря».

Команда Луиша Каштру в минувшем туре превзошла саму себя, уступив в Александрии (2:0). Такой безобразной игры в исполнении «Шахтера» не видели давно.

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Нет сомнений, что в этой встрече «горняки» попытаются победить. Тем более, мотивация обыграть сильный «Днепр-1» у команды Каштру будет на уровне.

«Днепр-1»

Весеннюю часть чемпионата днепряне проводят блестяще. Шутка ли, но на зимнюю паузу команда Игора Йовичевича ушла на последней строчке.

«Днепр-1» в предыдущем туре разгромил аутсайдера УПЛ «Минай» (3:0). В отличной форме находятся Артем Довбик и Марио Чуже, забившие по голу в той встрече.

Интересно, что в первом круге днепряне лишь минимально уступили «горнякам». Причем решающий гол Тете забил за несколько минут до конца встречи.

«Днепр-1» наверняка постарается завершить чемпионат на как можно более высоком месте. Правда, с нынешней 8 строчки команда Йовичевича может подняться разве что на одну ступеньку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.35, на ничью за 5.00, а на «Днепр-1» — за 9.00.

Команде Каштру нужно срочно побеждать, ведь даже 2 место «горнякам» еще не гарантировано.

«Днепр-1» попытается зацепиться за очки , особенно с учетом не лучшего морально-психологического климата в донецком клубе.

Днепряне сейчас находятся в прекрасной форме, и явно способны дать бой кризисным «горнякам». Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра-1» +1.5 с коэффициентом 1.80.