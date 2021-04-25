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    «Уфа» продолжит набирать очки?

    «Уфа» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, РПЛ, 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Сочи»
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    Алексей Стукалов
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2021 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Уфа»

    «Уфа» нынче борется за выживание в РПЛ. Правда, шансы команды на спасение выглядят очень даже прилично, учитывая, насколько приход на тренерский мостик Алексея Стукалова оживил игру коллектива.

    Вот только атакует «Уфа» не слишком результативно — всего 21 гол в 26 матчах. Причем пропускает команда почти вдвое чаще — 41 гол.

    В двух матчах под руководством Стукалова «Уфа» добыла две разгромные победы. Причем жертвами уфимцев стали «Ахмат» и «Спартак» (оба раза — по 3:0).

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    Поединки против «Сочи» для уфимцев складываются однообразно. Все три очных встречи неизменно заканчивались ничьими.

    «Сочи»

    «Сочи» находится на 7 месте в турнирной таблице. Вот только в последнее время южане несколько ухудшили свои результаты.

    В активе у сочинцев сейчас 43 очка. «Сочи» теоретически может оказаться в первой четверке, но для этого нужно выдать максимум в последних четырех турах.

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  • Вчера

    • «Сочи» в минувшем туре сумел проявить свои лучшие качества. Южане красиво переиграли ЦСКА (2:1).

    В матче первого круга была зафиксирована ничья (1:1). Правда, сейчас уфимцы смотрятся куда выгоднее, так что выезд на «Нефтяник» для южан вряд ли получится успешным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 2.25, на ничью за 3.13, а на «Уфу» — за 3.84

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    Хозяева под руководством Стукалова играют блестяще, и рассчитывают вновь разжиться очками.

    «Сочи» играют нестабильно, вот и в этом матче вряд ли сумеют победить.

    Уфимцы намерены воспользоваться преимущество своего поля и собственный психологический подъем. Наши прогноз и ставка — Фора «Уфы» +0.25 с коэффициентом 1.99

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