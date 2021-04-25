«Уфа» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» нынче борется за выживание в РПЛ. Правда, шансы команды на спасение выглядят очень даже прилично, учитывая, насколько приход на тренерский мостик Алексея Стукалова оживил игру коллектива.

Вот только атакует «Уфа» не слишком результативно — всего 21 гол в 26 матчах. Причем пропускает команда почти вдвое чаще — 41 гол.

В двух матчах под руководством Стукалова «Уфа» добыла две разгромные победы. Причем жертвами уфимцев стали «Ахмат» и «Спартак» (оба раза — по 3:0).

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Поединки против «Сочи» для уфимцев складываются однообразно. Все три очных встречи неизменно заканчивались ничьими.

«Сочи»

«Сочи» находится на 7 месте в турнирной таблице. Вот только в последнее время южане несколько ухудшили свои результаты.

В активе у сочинцев сейчас 43 очка. «Сочи» теоретически может оказаться в первой четверке, но для этого нужно выдать максимум в последних четырех турах.

«Сочи» в минувшем туре сумел проявить свои лучшие качества. Южане красиво переиграли ЦСКА (2:1).

В матче первого круга была зафиксирована ничья (1:1). Правда, сейчас уфимцы смотрятся куда выгоднее, так что выезд на «Нефтяник» для южан вряд ли получится успешным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 2.25, на ничью за 3.13, а на «Уфу» — за 3.84

Хозяева под руководством Стукалова играют блестяще, и рассчитывают вновь разжиться очками.

«Сочи» играют нестабильно, вот и в этом матче вряд ли сумеют победить.

Уфимцы намерены воспользоваться преимущество своего поля и собственный психологический подъем. Наши прогноз и ставка — Фора «Уфы» +0.25 с коэффициентом 1.99