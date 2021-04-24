«Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Метца» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:00 мск. «Метц» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метц» один из тех клубов, которые еще в начале года обезопасили себя от вылета и теперь спокойно доигрывают сезон. После 33-х сыгранных матчей хозяева находятся в турнирной таблице на девятом месте.

Безвыигрышная серия «Метца» составляет уже шесть матчей — две ничьих и четыре поражения.

Последний раз «Метц» выигрывал в рамках Лиги 1 еще в конце февраля, когда одержал гостевую победу над «Бордо». С тех пор команда Фредерика Антонетти забила лишь три мяча, а забила — 12.

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Серия поражений «Метца» на своем поле уже четыре матча.

«ПСЖ»

Тем временем «ПСЖ» близок к тому, чтобы стать главным героем всего европейского сезона.

Во-первых, Париж по-прежнему претендует на победу в Лиге чемпионов, Лиге 1 и Кубке Франции.

А во-вторых — «Пари Сен-Жермен», в отличие от почти всех остальных топов, не вляпался в историю с невнятной Суперлигой. Более того, парижане сразу же выступили на стороне УЕФА, отказавшись от участия в сомнительном проекте. Благодаря этому президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи даже удалось прорваться на пост главы Ассоциации европейских клубов, который ранее занимал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

На прошлой неделе «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, после чего одержал важнейшую победу над «Сент-Этьеном» в рамках Лиги 1 и разгромил «Анже» в Кубке Франции. Пожалуй, это лучшая версия «ПСЖ» с момента создания проекта.

Прогноз и ставка на «Метц» — ПСЖ

На «Метц» в предстоящем матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «ПСЖ» — за 1.32.

Несмотря на то, что совсем скоро у Парижа матч с «Манчестер Сити», гости вряд ли намерны дарить «Метцу» очки. В таблице «ПСЖ» пока что второй, поэтому надо как минимум сохранить минимальное отставание от «Лилля».

Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.91.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 2.19. Килиан Мбаппе и Неймар сейчас в полном порядке.