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    Сколько мячей «ПСЖ» забьет «Метцу»?

    «Метц» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат Франции по футболу 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Метц» — ПСЖ
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    «Пари Сен-Жермен» может выйти на первое место в Лиге 1
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Метца» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:00 мск. «Метц» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Апреля 2021 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 18:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.30
  • 2
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    «Метц»

    «Метц» один из тех клубов, которые еще в начале года обезопасили себя от вылета и теперь спокойно доигрывают сезон. После 33-х сыгранных матчей хозяева находятся в турнирной таблице на девятом месте.

    Безвыигрышная серия «Метца» составляет уже шесть матчей — две ничьих и четыре поражения.

    Последний раз «Метц» выигрывал в рамках Лиги 1 еще в конце февраля, когда одержал гостевую победу над «Бордо». С тех пор команда Фредерика Антонетти забила лишь три мяча, а забила — 12.

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    Серия поражений «Метца» на своем поле уже четыре матча.

    «ПСЖ»

    Тем временем «ПСЖ» близок к тому, чтобы стать главным героем всего европейского сезона.

    Во-первых, Париж по-прежнему претендует на победу в Лиге чемпионов, Лиге 1 и Кубке Франции.

    А во-вторых — «Пари Сен-Жермен», в отличие от почти всех остальных топов, не вляпался в историю с невнятной Суперлигой. Более того, парижане сразу же выступили на стороне УЕФА, отказавшись от участия в сомнительном проекте. Благодаря этому президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи даже удалось прорваться на пост главы Ассоциации европейских клубов, который ранее занимал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

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    • На прошлой неделе «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, после чего одержал важнейшую победу над «Сент-Этьеном» в рамках Лиги 1 и разгромил «Анже» в Кубке Франции. Пожалуй, это лучшая версия «ПСЖ» с момента создания проекта.

    Прогноз и ставка на «Метц» — ПСЖ

    На «Метц» в предстоящем матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «ПСЖ» — за 1.32.

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    Несмотря на то, что совсем скоро у Парижа матч с «Манчестер Сити», гости вряд ли намерны дарить «Метцу» очки. В таблице «ПСЖ» пока что второй, поэтому надо как минимум сохранить минимальное отставание от «Лилля».

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 2.19. Килиан Мбаппе и Неймар сейчас в полном порядке.

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