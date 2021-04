Президент ПСЖ избран главой Ассоциации европейских клубов

Президент «Пари Сен-Жермен»избран главой(ECA).

На этом посту 47-летний катарец сменил президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который несколькими днями ранее покинул ECA из-за планов туринцев вступить в Суперлигу.

«После беспрецедентных событий последних дней, которые привели к попыткам подорвать всё европейское футбольное сообщество, ECA, представляющая ведущие футбольные клубы Европы, приветствует решение своих бывших клубов-членов не продолжать свой предполагаемый проект Суперлиги после сейсмического и всеобщего его осуждения всем футбольным сообществом и обществом в целом.

ECA твердо верит, что этот проект не может быть успешным, потому что футбол, по своей сути, основан на открытости, спортивном мастерстве и неразрывной связи между всеми членами футбольной семьи. Футбол для всех.

Недавние события стали напоминанием о том, что владельцы клубов являются просто хранителями своих клубов — исторических маяков, так много значащих для болельщиков и их сообществ.

ECA считает, что каждый клуб-член несет ответственность за то, чтобы мы развивали футбол и оставляли его в лучшем виде для следующего поколения; мы не должны разбирать его исключительно ради финансовой выгоды», — говорится в заявлении на официальном сайте ЕСА.

Аль-Хелайфи также входит в совет директоров УЕФА. Он открыто выступал против проекта Суперлиги, ПСЖ отказался от участия в этом турнире.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx