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    Президент ПСЖ избран главой Ассоциации европейских клубов

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    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи избран главой Ассоциации европейских клубов (ECA).

    Нассер Аль-Хелайфи
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    Нассер Аль-Хелайфи

    На этом посту 47-летний катарец сменил президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который несколькими днями ранее покинул ECA из-за планов туринцев вступить в Суперлигу.

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    • «После беспрецедентных событий последних дней, которые привели к попыткам подорвать всё европейское футбольное сообщество, ECA, представляющая ведущие футбольные клубы Европы, приветствует решение своих бывших клубов-членов не продолжать свой предполагаемый проект Суперлиги после сейсмического и всеобщего его осуждения всем футбольным сообществом и обществом в целом.

    ECA твердо верит, что этот проект не может быть успешным, потому что футбол, по своей сути, основан на открытости, спортивном мастерстве и неразрывной связи между всеми членами футбольной семьи. Футбол для всех.

    Недавние события стали напоминанием о том, что владельцы клубов являются просто хранителями своих клубов — исторических маяков, так много значащих для болельщиков и их сообществ.

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    • ECA считает, что каждый клуб-член несет ответственность за то, чтобы мы развивали футбол и оставляли его в лучшем виде для следующего поколения; мы не должны разбирать его исключительно ради финансовой выгоды», — говорится в заявлении на официальном сайте ЕСА.

    Аль-Хелайфи также входит в совет директоров УЕФА. Он открыто выступал против проекта Суперлиги, ПСЖ отказался от участия в этом турнире.

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