«Осасуна» будет принимать «Валенсию» в 31-м туре испанской Примеры. Матч пройдет на стадионе «Эль Садар». Начало — в 20:00 мск. «Осасуна» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Перед стартом данного тура «Осасуна» располагается на 12 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 37 очков, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

За минувшие пять встреч первенства памплонцы не потерпели ни одного поражения, Перед этим были поражения от «Барселоны» и «Севильи» с одинаковым счетом по 0:2.

Также в этот период они трижды победили и два раза сыграли вничью. На паузу «красные» ушли с 3-матчевой безвыигрышной серий, где было две мировые и одно фиаско.

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В своей последней проведенной игре они победили 2:0 на своем поле над «Эльче», а туром ранее они справились на выезде с «Вильярреалом».

«Валенсия»

«Валенсия» на текущий момент занимает скромное для себя 14 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит вполне комфортным — восемь очков.

В активе у команды сейчас 35 очков. Левантийцы, в кои-то веки, имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 39:44.

Команда не выиграла три предыдущих поединка, в которых дважды сыграла вничью — с «Сосьедадом» (2:2) и «Бетисом» (2:2), а также проиграла «Кадису» (1:2).

Предыдущий раз, когда клуб одержал победу, имел место 21 марта в домашнем поединке с «Гранадой» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,66.

Успех гостей оценивается в 3,01, тогда как ничья — в 3,24.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,344.