В 32-м туре итальянской Серии А «Верона» на своем поле примет «Фиорентину». Поединок состоится 20 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Верона» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» располагается в середине турнирной таблицы Серии А. Она занимает девятое место, выше которого ей подняться будет тяжело, но и особо опуститься команда не должна.

За последние шесть встреч первенства «мастифы» обыграли на выезде «Кальяри» со счетом 2:0, а также потерпели пять поражений с разницей в один и два гола.

В минувшем игровом дне они проиграли на выезде «Сампдории» (1:3), а туром ранее минимально уступили в родных стенах римскому «Лацио» со счетом 0:1, пропустив мяч в уже компенсированное время.

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На своем поле «Верона» набрала 21 балл из 41, выиграв шесть встреч при пяти поражениях и трех ничьих, разница мячей — 18:17. При этом уже 12 домашних матчей подряд она не может сыграть на ноль.

«Фиорентина»

«Фиорентина» находится в турнирной таблице итальянского чемпионата только на 15 строчке, имея запас перед зоной вылета всего в пять очков.

В восьми предыдущих матчах Серии А команда из Флоренции одержала лишь одну победу, одолев в гостях «Беневенто» со счетом 4:1, еще она дважды расходилась миром и пять раз проиграла.

Одно из поражений случилось в минувшем туре первенства, где «фиалки» на выезде уступили «Сассуоло» (1:3), а неделей ранее они на своей территории оказались слабей «Аталанты», проиграв 2:3.

Только 10 из 30 очков «Фиорентина» заработала на выезде, выиграв всего лишь две игры при четырех мировых исходах и девяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 17:30.

В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне «мастифы» в поединках с «фиалками» набрали четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 в гостях.

Прогноз и ставка на «Верона» — «Фиорентина»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вероны» — 2.66, победа «Фиорентины» — 3.00, ничья — 3.26.

Рискнем в этом поединке поставить на гостей с 0 форой, так как очки более нужны «фиалкам» для сохранения прописки в элите.