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    Три очка в этой игре достанутся хозяевам

    «Леганес» — «Понферрадина». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, чемпионат Испании, 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Понферрадина»
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    Футболист «Леганеса»
    В понедельник, 19 апреля, в 35-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сразится с «Понферрадиной». Начало игры — в 20:00 по мск. «Леганес» — «Понферрадина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Апреля 2021 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 20:00 Понферрадина Понферрадина
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 6.30
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    «Леганес»

    «Леганес» с 57 очками после 34 проведенных туров разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, значительно уступая первым двух позициям, дающим прямой билет в Примеру.

    «Огурцы» за последние восемь матчей первенства смогли разжиться всего лишь двумя победами. Последняя из них была в начале апреля дома над «Сабаделем» (2:1). Еще в этот период они дважды сыграли вничью и четырежды уступили.

    В своей последней проведенной игре чемпионата «зелено-белые» потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2, а немного ранее они также в гостях проиграли и другому лидеру — «Мальорке» (0:1).

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    У коллектива из пригорода Мадрида вторая домашняя статистика в лиге. Он выиграл 13 поединков, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 23:11.

    «Понферрадина»

    «Понферрадина» с 49 очками идет на восьмой позиции второго испанского дивизиона, но от зоны плей-офф команда отстает на шесть пунктов.

    В отрезке последних восьми поединков чемпионата в шести из них делила очки со своими соперниками, а также по одному разу выигрывала и уходила с поля ни с чем.

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    • В минувшем туре кастильонцы расписали домашнюю мировую с «Фуэнлабрадой» (0:0), а игровым днем ранее уступили в гостях «Жироне» (1:3). Последний раз они побеждали в Сегунде еще 21 марта, одолев тогда в родных стенах «Альмерию» — 2:1.

    На выезде «Понфа» набрала 19 очков из 49. Она добилась пяти викторий, четыре раза сыграла вничью и потерпела восемь фиаско, разница забитых и пропущенных — 15:21.

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    В первом круге «Понферрадина» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка на «Леганес» — «Понферрадина»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 1.78, победа «Понферрадины» — 5.05, ничья — 3.48.

    «Огурцы» на своем поле выступают сильно и должны заработать три очка в данном поединке, чтобы закрепиться в зоне плей-офф и не подпустить своего конкурента к ней. Наш прогноз — П1.

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