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    В Сан-Себастьяне грядет результативное начало?

    «Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Примера, 18 апреля 2021 года

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    Алехандро Гомес
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 15:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Апреля 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 15:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» нынешний проводит на вполне приличном уровне. Нынешнее 5 место сие лишь подтверждает.

    Правда, зоны Лиги чемпионов команде не видать. Слишком уж огромным кажется отрыв от идущей выше на ступеньку «Севильи» — 14 очков.

    Правда, этот отрыв можно немного сократить, для чего необходимо побеждать севильцев. Вот только в первом круге «Реал Сосьедад» был бит на «Рамон Санчес Писхуан» (3:2).

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    Вообще, поединки против «Севильи» «Реал Сосьедаду», в целом, не удаются. В пяти последних поединках «Реал Сосьедад» добыл только две ничьи при трех поражениях.

    «Севилья»

    «Севилья» на текущий момент занимает 4 место. А вот в чемпионской гонке команда не участвует, отставая от лидера Примеры «Атлетико» на 6 очков.

    В активе у команды сейчас 61 очко. Причем забивает «Севилья» намного меньше представителей первого трио — лишь 44 мяча в 30 встречах.

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  • 12/04/2021

    • «Севилья» в минувшем туре на пару с «Сельтой», причем на выезде, устроила настоящую перестрелку. На 3 гола хозяев севильцы ответили четырьмя точными выстрелами.

    Причем до того «Севилья» минимально переиграла лидера чемпионата «Атлетико». К тому же, в том матче Лукас Окампос еще и не реализовал пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.59, на ничью за 3.29, а на «Реал Сосьедад» — за 2.89

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    Хозяева стараются сохранить текущую пятую позицию и имеют в составе ряд квалифицированных исполнителей.

    Севильцы добыли две победы подряд, так что и в этом матче постараются разжиться очками.

    Обе команды не столь убедительны в атаке, но способны добыть результат даже в самых непростых условиях. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68

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