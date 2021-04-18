«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 15:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» нынешний проводит на вполне приличном уровне. Нынешнее 5 место сие лишь подтверждает.

Правда, зоны Лиги чемпионов команде не видать. Слишком уж огромным кажется отрыв от идущей выше на ступеньку «Севильи» — 14 очков.

Правда, этот отрыв можно немного сократить, для чего необходимо побеждать севильцев. Вот только в первом круге «Реал Сосьедад» был бит на «Рамон Санчес Писхуан» (3:2).

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Вообще, поединки против «Севильи» «Реал Сосьедаду», в целом, не удаются. В пяти последних поединках «Реал Сосьедад» добыл только две ничьи при трех поражениях.

«Севилья»

«Севилья» на текущий момент занимает 4 место. А вот в чемпионской гонке команда не участвует, отставая от лидера Примеры «Атлетико» на 6 очков.

В активе у команды сейчас 61 очко. Причем забивает «Севилья» намного меньше представителей первого трио — лишь 44 мяча в 30 встречах.

«Севилья» в минувшем туре на пару с «Сельтой», причем на выезде, устроила настоящую перестрелку. На 3 гола хозяев севильцы ответили четырьмя точными выстрелами.

Причем до того «Севилья» минимально переиграла лидера чемпионата «Атлетико». К тому же, в том матче Лукас Окампос еще и не реализовал пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.59, на ничью за 3.29, а на «Реал Сосьедад» — за 2.89

Хозяева стараются сохранить текущую пятую позицию и имеют в составе ряд квалифицированных исполнителей.

Севильцы добыли две победы подряд, так что и в этом матче постараются разжиться очками.

Обе команды не столь убедительны в атаке, но способны добыть результат даже в самых непростых условиях. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68