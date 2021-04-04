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    «Спартак» наконец-то выиграет на поле «Ростова»?

    «Ростов» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 7.50) на футбол, РПЛ, 4 апреля 2021 года

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    Квинси Промес
    «Ростов» сыграет на своем поле с московским «Спартаком» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Ростов»

    «Ростов» не очень удачно выступает после возобновления сезона. Пока что у команды Валерия Карпина только одна победа в 2021 году.

    В прошлом туре чемпионата России донской клуб одержал крупную победу над «Ротором» — 4:0. Но это все равно не повод думать, что «Ростов» пришел в себя. Волгоградский клуб регулярно дарит соперникам очки.

    Перед этим же «Ростов» уступил «Химкам» — 0:1. Матч сопровождался судейскими ошибками арбитра в пользу подмосковной команды.

    Еще два матча завершились вничью — 2:2 с «Зенитом» и 0:0 с «Сочи».

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    • «Ростов» выиграл только один из пяти предыдущих матчей на своем поле в рамках РПЛ.

    «Спартак»

    Тем временем «Спартак», похоже, вернул интригу в чемпионскую гонку. После 23-х сыгранных матчей красно-белые занимают второе место, а отставание от «Зенита» составляет всего лишь четыре очка.

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    • «Спартак» проиграл в конце февраля «Рубину», но после этого выдал три шикарных матча.

    В начале марта команда Доменико Тедеско уничтожила «Краснодар» — 6:1. В этой игре отличились все атакующие игроки «Спартака», включая недавно вернувшегося в столицу России Квинси Промеса.

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    • Потом была волевая победа над «Динамо», а после этого «Спартак» разгромил «Урал» — 5:1.

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    Таким образом, в трех предыдущих матчах «Спартак» забил 13 (!) мячей. Красно-белые заметно прибавили после возвращения Промеса.

    Прогноз и ставка

    На «Ростов» в этом матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Спартака» — за 2.18.

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    «Ростов» выиграл у «Спартака» в первом круге со счетом 1:0. Кроме того, можно вспомнить, что красно-белые очень давно не побеждали на поле донской команды — с декабря 2013 года.

    Но сейчас нужно делать выбор в пользу того, кто действительно показывает классную игру.

    Это «Спартак», который по очереди нокаутировал «Краснодар», «Динамо» и «Урал».

    Ставка — победа «Спартака» за 2.18.

    Также можно рассмотреть опасную ставку на победу «Спартака» в обоих таймах за 7.50.

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