«Ростов» сыграет на своем поле с московским «Спартаком» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» не очень удачно выступает после возобновления сезона. Пока что у команды Валерия Карпина только одна победа в 2021 году.

В прошлом туре чемпионата России донской клуб одержал крупную победу над «Ротором» — 4:0. Но это все равно не повод думать, что «Ростов» пришел в себя. Волгоградский клуб регулярно дарит соперникам очки.

Перед этим же «Ростов» уступил «Химкам» — 0:1. Матч сопровождался судейскими ошибками арбитра в пользу подмосковной команды.

Еще два матча завершились вничью — 2:2 с «Зенитом» и 0:0 с «Сочи».

«Ростов» выиграл только один из пяти предыдущих матчей на своем поле в рамках РПЛ.

«Спартак»

Тем временем «Спартак», похоже, вернул интригу в чемпионскую гонку. После 23-х сыгранных матчей красно-белые занимают второе место, а отставание от «Зенита» составляет всего лишь четыре очка.

«Спартак» проиграл в конце февраля «Рубину», но после этого выдал три шикарных матча.

В начале марта команда Доменико Тедеско уничтожила «Краснодар» — 6:1. В этой игре отличились все атакующие игроки «Спартака», включая недавно вернувшегося в столицу России Квинси Промеса.

Потом была волевая победа над «Динамо», а после этого «Спартак» разгромил «Урал» — 5:1.

Все прогнозы на РПЛ

Таким образом, в трех предыдущих матчах «Спартак» забил 13 (!) мячей. Красно-белые заметно прибавили после возвращения Промеса.

Прогноз и ставка

На «Ростов» в этом матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Спартака» — за 2.18.

«Ростов» выиграл у «Спартака» в первом круге со счетом 1:0. Кроме того, можно вспомнить, что красно-белые очень давно не побеждали на поле донской команды — с декабря 2013 года.

Но сейчас нужно делать выбор в пользу того, кто действительно показывает классную игру.

Это «Спартак», который по очереди нокаутировал «Краснодар», «Динамо» и «Урал».

Ставка — победа «Спартака» за 2.18.

Также можно рассмотреть опасную ставку на победу «Спартака» в обоих таймах за 7.50.