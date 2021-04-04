«Ростов»
«Ростов» не очень удачно выступает после возобновления сезона. Пока что у команды Валерия Карпина только одна победа в 2021 году.
В прошлом туре чемпионата России донской клуб одержал крупную победу над «Ротором» — 4:0. Но это все равно не повод думать, что «Ростов» пришел в себя. Волгоградский клуб регулярно дарит соперникам очки.
Перед этим же «Ростов» уступил «Химкам» — 0:1. Матч сопровождался судейскими ошибками арбитра в пользу подмосковной команды.
Еще два матча завершились вничью — 2:2 с «Зенитом» и 0:0 с «Сочи».
«Ростов» выиграл только один из пяти предыдущих матчей на своем поле в рамках РПЛ.
«Спартак»
Тем временем «Спартак», похоже, вернул интригу в чемпионскую гонку. После 23-х сыгранных матчей красно-белые занимают второе место, а отставание от «Зенита» составляет всего лишь четыре очка.
«Спартак» проиграл в конце февраля «Рубину», но после этого выдал три шикарных матча.
В начале марта команда Доменико Тедеско уничтожила «Краснодар» — 6:1. В этой игре отличились все атакующие игроки «Спартака», включая недавно вернувшегося в столицу России Квинси Промеса.
Потом была волевая победа над «Динамо», а после этого «Спартак» разгромил «Урал» — 5:1.
Таким образом, в трех предыдущих матчах «Спартак» забил 13 (!) мячей. Красно-белые заметно прибавили после возвращения Промеса.
Прогноз и ставка
На «Ростов» в этом матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Спартака» — за 2.18.
«Ростов» выиграл у «Спартака» в первом круге со счетом 1:0. Кроме того, можно вспомнить, что красно-белые очень давно не побеждали на поле донской команды — с декабря 2013 года.
Но сейчас нужно делать выбор в пользу того, кто действительно показывает классную игру.
Это «Спартак», который по очереди нокаутировал «Краснодар», «Динамо» и «Урал».
Ставка — победа «Спартака» за 2.18.
Также можно рассмотреть опасную ставку на победу «Спартака» в обоих таймах за 7.50.