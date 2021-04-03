«Лидс» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс», как для клуба, вернувшегося в АПЛ, выступает отлично. Да, команда не хватает с неба звезд, но свое законное 11 место все же занимает.

Потенциально «Лидс» еще способен побороться за подъем в первую пятерку, однако для этого нужно брать свои очки. Например, в таких матчах, как этот.

В минувшем туре часть обязательной программы команда выполнила. На выезде был обыгран «Фулхэм» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

Учитывая не самую позитивную динамику взаимоотношений с «клинками» в последние годы, «Лидс» наверняка будет мотивирован дополнительно. К тому же, в первом круге команда добыла выездную победу (0:1).

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает откровенно неудачно. За стартовым провалом последовало некоторое оживление, но, похоже, уже поздно.

Для команды сейчас наступает время «икс». С 14 набранными очками (20 место) делать в АПЛ нечего, так что нужно пытаться брать максимум в оставшихся встречах.

«Шеффилд Юнайтед» в минувшем туре по всем статьям уступил «Лестеру» (5:0). После того «клинки» еще и вылетели из Кубка Англии, в четвертьфинале уступив дорогу «Челси» (2:0).

«Клинкам» вряд ли светит что-то позитивное на «Элланд Роуд». Вероятнее всего. Гости смогут рассчитывать, как максимум, на минимальное поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.50, на ничью за 4.60, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 6.00

Учитывая турнирную ситуацию, хозяева будут максимально настроены взять три очка в поединке с аутсайдером.

«Шеффилд Юнайтед» крайне мало забивает (16 мячей), да и оборона команды частенько ошибается.

Хозяева смотрятся явно мощнее слабейшей команды чемпионата. Наши прогноз и ставка — Фора «Лидса» -0.75 с коэффициентом 1.69