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    «Лидс» справится с «клинками»

    «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, АПЛ, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Келвин Филлипс
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2021 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.80
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    «Лидс»

    «Лидс», как для клуба, вернувшегося в АПЛ, выступает отлично. Да, команда не хватает с неба звезд, но свое законное 11 место все же занимает.

    Потенциально «Лидс» еще способен побороться за подъем в первую пятерку, однако для этого нужно брать свои очки. Например, в таких матчах, как этот.

    В минувшем туре часть обязательной программы команда выполнила. На выезде был обыгран «Фулхэм» (1:2).

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    Учитывая не самую позитивную динамику взаимоотношений с «клинками» в последние годы, «Лидс» наверняка будет мотивирован дополнительно. К тому же, в первом круге команда добыла выездную победу (0:1).

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает откровенно неудачно. За стартовым провалом последовало некоторое оживление, но, похоже, уже поздно.

    Для команды сейчас наступает время «икс». С 14 набранными очками (20 место) делать в АПЛ нечего, так что нужно пытаться брать максимум в оставшихся встречах.

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  • 31/03/2021

    • «Шеффилд Юнайтед» в минувшем туре по всем статьям уступил «Лестеру» (5:0). После того «клинки» еще и вылетели из Кубка Англии, в четвертьфинале уступив дорогу «Челси» (2:0).

    «Клинкам» вряд ли светит что-то позитивное на «Элланд Роуд». Вероятнее всего. Гости смогут рассчитывать, как максимум, на минимальное поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.50, на ничью за 4.60, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 6.00

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    Учитывая турнирную ситуацию, хозяева будут максимально настроены взять три очка в поединке с аутсайдером.

    «Шеффилд Юнайтед» крайне мало забивает (16 мячей), да и оборона команды частенько ошибается.

    Хозяева смотрятся явно мощнее слабейшей команды чемпионата. Наши прогноз и ставка — Фора «Лидса» -0.75 с коэффициентом 1.69

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