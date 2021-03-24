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    Сумеет ли Италия пробить оборону Чехии?

    Чехия U21 — Италия U21. Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, молодежный Евро-2021, 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чехия U21 — Италия U21
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    Патрик Кутроне
    24 марта на стадионе «Здежеле» в городе Целе молодежная сборная Чехии примет молодежную сборную Италии в рамках матча группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 20:00 мск. Чехия U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа B 24 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
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  • 3.80
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    Чехия U21

    Чехия прошла в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 21 очков и опередила хорватов на один пункт. Команда победила в 6 матчах, проиграв при этом лишь один раз и трижды завершив матч вничью.

    В 6 из 8 матчей квалификации Евро-2021 чехи не пропускали. Они допустили две ошибки в игре с Шотландией (0:2) и одну в игре с Хорватией (1:2).

    Перед этой игрой хозяева имеют серию из двух побед. Они обыграли Литву 1:0, а после этого разобрались с Грецией 2:0.

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    Последнее поражение дома Чехия терпела 10 сентября и после этого 10 матчей подряд не уступала.

    Италия U21

    Итальянцы тоже заняли первое место в своей группе, набрав 25 очков после 8 побед и ничьи. Квалификацию гости закончили серией из четырех побед.

    Италия победила Ирландию 2:0, а после победила исландцев 2:1. В рамках заключительных туров квалификационного раунда «Лазурная команда» разгромила Люксембург 4:0 и Швецию 4:1.

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  • 21/03/2021

    • Последнее поражение итальянцы терпели 8 сентября, когда проиграли 0:3 Швеции. Это была единственная неудача команды в шести матчах прошлого года.

    Не сможет сыграть Андреа Пинамонти («Интер»), который должен сидеть на карантине.

    Прогноз и ставка

    В этом матче ожидаемо Италия является фаворитом. Котировки следующие: 4.70 на победу Чехии, 3.65 на ничью и 1.77 на победу Италии.

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    Чехи достаточно неплохо отыграли в обороне в квалификационном раунде. Итальянцам придется непросто. При этом стоит отметить, что в 6 из 7 официальных матчей итальянцы забивали не менее двух голов.

    Поставить на то, что Италия забьет больше одного гола, можно с коэффициентом 1.89.

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