Чехия U21
Чехия прошла в финальную часть турнира, заняв первое место в своей группе. Она набрала 21 очков и опередила хорватов на один пункт. Команда победила в 6 матчах, проиграв при этом лишь один раз и трижды завершив матч вничью.
В 6 из 8 матчей квалификации Евро-2021 чехи не пропускали. Они допустили две ошибки в игре с Шотландией (0:2) и одну в игре с Хорватией (1:2).
Перед этой игрой хозяева имеют серию из двух побед. Они обыграли Литву 1:0, а после этого разобрались с Грецией 2:0.
Последнее поражение дома Чехия терпела 10 сентября и после этого 10 матчей подряд не уступала.
Италия U21
Итальянцы тоже заняли первое место в своей группе, набрав 25 очков после 8 побед и ничьи. Квалификацию гости закончили серией из четырех побед.
Италия победила Ирландию 2:0, а после победила исландцев 2:1. В рамках заключительных туров квалификационного раунда «Лазурная команда» разгромила Люксембург 4:0 и Швецию 4:1.
Последнее поражение итальянцы терпели 8 сентября, когда проиграли 0:3 Швеции. Это была единственная неудача команды в шести матчах прошлого года.
Не сможет сыграть Андреа Пинамонти («Интер»), который должен сидеть на карантине.
Прогноз и ставка
В этом матче ожидаемо Италия является фаворитом. Котировки следующие: 4.70 на победу Чехии, 3.65 на ничью и 1.77 на победу Италии.
Чехи достаточно неплохо отыграли в обороне в квалификационном раунде. Итальянцам придется непросто. При этом стоит отметить, что в 6 из 7 официальных матчей итальянцы забивали не менее двух голов.
Поставить на то, что Италия забьет больше одного гола, можно с коэффициентом 1.89.