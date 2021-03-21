«Атлетико» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 марта, начало — в 20:30 мск. «Атлетико» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» в нынешнем сезоне выступает очень даже успешно. Сейчас «матрасники» лидируют в Примере, опережая идущую второй «Барселону» на 4 пункта.

При этом, еще совсем недавно отрыв от конкурентов позволял команде Диего Симеоне дышать комфортно. Но, увы, ряд потерь очков фактически заново воскресили интригу в чемпионате.

В предыдущем своем матче Примеры «Атлетико» вновь потерял очки. В выездной встрече с «Хетафе» был зафиксирован мухой паритет.

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Поединки с «Алавесом» для команды Симеоне проходят весьма успешно. В пяти последних матчах в активе «матрасников» значится четыре победы при одной ничьей.

«Алавес»

«Алавес» отчаянно борется за сохранение прописки в элите испанского футбола. Нынешнее 18 место выглядит показательно, однако отставание от спасительной 17 строчки составляет лишь один пункт.

В минувшем туре команда дома разжилась одним зачетным баллом. В матче с «Кадисом» «Алавес» упустил победу в самой концовке (1:1).

Притом, что «Алавес» не так много забивает (всего 23 мяча), оборона команды действует не столь монолитно. Все-таки 43 пропущенных мяча в 27 матчах говорят о серьезных проблемах в обороне.

Наверняка выезд в гости к лидеру не улучшит турнирного положения команды. Похоже, ждет «Алавес» показательное побитие.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.34, на ничью за 4.68, а на «Алавес» — за 9.75

«Матрасники» уже потеряли немало очков на ровном месте, и расточительности на сей раз не допустят.

«Алавес» борется за выживание, к тому же традиционно неудачно играет против «Атлетико».

Несмотря на некоторый кризис жанра, команда Симеоне не должна испытать проблем с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Атлетико» -1 с коэффициентом 1.61