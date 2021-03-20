«Айнтрахт»
«Айнтрахт» не может победить в последних трех поединках чемпионата Германии. Началась эта серия с поражения от «Вердера» в Бремене со счетом 1:2, которая прервала их 11-матчевую беспроигрышную серию на тот момент.
После этого франкфуртский коллектив поочередно расписал мировые с одинаковым результатом по 1:1 со «Штутгратом» на своей территории и с «РБ Лейпциг» в гостевом поединке.
Из-за этой серии «орлы» опустились на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. У них на счету 44 очка и отрыв от пятой позиции только в два пункта.
На своей арене «Айнтрахт» в текущем немецком первенстве еще не проигрывал, добившись шести викторий и шесть встреч закончил мировыми исходами, разница мячей — 22:13.
«Унион»
«Унион» с 38 набранными очками находится на седьмой строке в турнирной таблице немецкого первенства, уступая всего лишь два балла шестой еврокубковой позиции.
Берлинский коллектив в рамках чемпионата Германии не проигрывает уже на протяжении пяти последних поединков, трижды сыграв вничью в этом отрезке при двух победах.
Одну из викторий «железные» как раз добыли в минувшем туре первенства, переиграв на своей территории «Кельн» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они расписали выездную мировую с «Арминией», сыграв 0:0.
Вне родных стен «Унион» разжился 16 баллами из 38 общих. Берлинцы по четыре раза побеждали, играли вничью и уступали, разница мячей в этих играх составляет 14:13.
В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями по 2:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 1.88, победа «Униона» — 4.24, ничья — 3.90.
Прогнозируем, что стремящийся в Лигу чемпионов «Айнтрахт» на своем поле обыграет берлинцев, т.с. закрепившись в топ-4 и прервав свою безвыигрышную серию.