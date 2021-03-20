20 марта в рамках 26-го тура Бундеслиги во Франкфурт «Айнтрахт» на стадионе «Дойче Банк Парк» сыграет с берлинским «Унионом». Начало игры — в 17:30 по мск. «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» не может победить в последних трех поединках чемпионата Германии. Началась эта серия с поражения от «Вердера» в Бремене со счетом 1:2, которая прервала их 11-матчевую беспроигрышную серию на тот момент.

После этого франкфуртский коллектив поочередно расписал мировые с одинаковым результатом по 1:1 со «Штутгратом» на своей территории и с «РБ Лейпциг» в гостевом поединке.

Из-за этой серии «орлы» опустились на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. У них на счету 44 очка и отрыв от пятой позиции только в два пункта.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своей арене «Айнтрахт» в текущем немецком первенстве еще не проигрывал, добившись шести викторий и шесть встреч закончил мировыми исходами, разница мячей — 22:13.

«Унион»

«Унион» с 38 набранными очками находится на седьмой строке в турнирной таблице немецкого первенства, уступая всего лишь два балла шестой еврокубковой позиции.

Берлинский коллектив в рамках чемпионата Германии не проигрывает уже на протяжении пяти последних поединков, трижды сыграв вничью в этом отрезке при двух победах.

Одну из викторий «железные» как раз добыли в минувшем туре первенства, переиграв на своей территории «Кельн» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они расписали выездную мировую с «Арминией», сыграв 0:0.

Вне родных стен «Унион» разжился 16 баллами из 38 общих. Берлинцы по четыре раза побеждали, играли вничью и уступали, разница мячей в этих играх составляет 14:13.

В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями по 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 1.88, победа «Униона» — 4.24, ничья — 3.90.

Прогнозируем, что стремящийся в Лигу чемпионов «Айнтрахт» на своем поле обыграет берлинцев, т.с. закрепившись в топ-4 и прервав свою безвыигрышную серию.