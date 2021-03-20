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    «Орлы» вернутся на победный путь?

    «Айнтрахт» — «Унион». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Германии, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Унион»
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    Даити Камада
    20 марта в рамках 26-го тура Бундеслиги во Франкфурт «Айнтрахт» на стадионе «Дойче Банк Парк» сыграет с берлинским «Унионом». Начало игры — в 17:30 по мск. «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Марта 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» не может победить в последних трех поединках чемпионата Германии. Началась эта серия с поражения от «Вердера» в Бремене со счетом 1:2, которая прервала их 11-матчевую беспроигрышную серию на тот момент.

    После этого франкфуртский коллектив поочередно расписал мировые с одинаковым результатом по 1:1 со «Штутгратом» на своей территории и с «РБ Лейпциг» в гостевом поединке.

    Из-за этой серии «орлы» опустились на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. У них на счету 44 очка и отрыв от пятой позиции только в два пункта.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На своей арене «Айнтрахт» в текущем немецком первенстве еще не проигрывал, добившись шести викторий и шесть встреч закончил мировыми исходами, разница мячей — 22:13.

    «Унион»

    «Унион» с 38 набранными очками находится на седьмой строке в турнирной таблице немецкого первенства, уступая всего лишь два балла шестой еврокубковой позиции.

    Берлинский коллектив в рамках чемпионата Германии не проигрывает уже на протяжении пяти последних поединков, трижды сыграв вничью в этом отрезке при двух победах.

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    • Одну из викторий «железные» как раз добыли в минувшем туре первенства, переиграв на своей территории «Кельн» со счетом 2:1, а игровым днем ранее они расписали выездную мировую с «Арминией», сыграв 0:0.

    Вне родных стен «Унион» разжился 16 баллами из 38 общих. Берлинцы по четыре раза побеждали, играли вничью и уступали, разница мячей в этих играх составляет 14:13.

    В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 3:3, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 1.88, победа «Униона» — 4.24, ничья — 3.90.

    Прогнозируем, что стремящийся в Лигу чемпионов «Айнтрахт» на своем поле обыграет берлинцев, т.с. закрепившись в топ-4 и прервав свою безвыигрышную серию.

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