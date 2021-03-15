«Барселона» сыграет на своем поле против «Уэски» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Победа в чемпионате Испании осталась главной целью «Барселоны» в текущем сезоне.

Каталонский клуб все-таки не смог сделать камбэк в противостоянии с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барса» показала в Париже невероятный футбол, но победить не смогла — всего лишь 1:1. Огромное разочарование, но у такой «Барселоны» совершенно точно большое будущее.

В Ла Лиге команда Рональда Кумана после 26-ти сыгранных матчей занимает третье место. Но в случае победы в ближайшем матче «Барса» обойдет «Реал» и приблизится к «Атлетико» на расстояние трех очков.

Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате составляет уже 16 матчей — 13 побед и три ничьи. И как ни странно, на этом отрезке сине-гранатовые потеряли очки в матчах с «Валенсией», «Эйбаром» и «Кадисом».

В текущем чемпионате выиграть у «Барсы» на «Камп Ноу» смог только мадридский «Реал».

«Уэска»

«Уэска» по-прежнему находится на последнем месте, но ситуация не такая критичная, как может показаться.

Все конкуренты «Уэски» находятся рядом, поэтому пока рано говорить, что эта команда в следующем сезоне не будет играть в элитном дивизионе.

Тем более с конца января «Уэска» начала подавать признаки жизни. Команда Пачеты за последние полтора месяца одержала победы над «Вальядолидом» и «Гранадой», а также сыграла вничью с «Вильярреалом» и «Эйбаром».

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А в прошлом туре «Уэска» провела невероятный матч против «Сельты», по ходу которого сначала проигрывала, потом вела в счете, но в итоге уступила — 3:4.

«Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в исходе этого матча: на «Барселону» можно поставить за 1.19, ничью предлагают за 7.60, а победу «Уэски» — за 14.50.

В первом круге «Барса» с трудом выиграла у новичка Ла Лиги, всего лишь 1:0. В предстоящем матче должно быть полегче, тем более хозяева сейчас на ходу.

Учитывая, что у «Барсы» после недавних осечек «Атлетико» появился реальный шанс побороться за титул, можно поставить на уверенную победу каталонцев.

Ставка — победа «Барселоны» с форой (-2,0) за 1.91. В случае победы с разницей в два мяча будет возврат.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1.74.