ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото «Зенит»В отрыв. «Зенит» воспользовался осечкой ЦСКА «Челси» потерял важные очки«Челси» понизил свои шансы на Лигу чемпионов
  • 13:44
    • Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе КМ в Нове-Место
  • 12:53
    • СМИ: Агуэро перейдет в «Барселону»
  • 12:13
    • Кравцов вернется в «Рейнджерс»
  • 11:32
    • Червиченко: «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором»
  • 01:55
    • «Шеффилд Юнайтед» уволил главного тренера
  • 01:12
    • «Атлетико» в большинстве не справился с «Хетафе»
  • 01:00
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Фулхэм»
    Все новости спорта

    «Барселона» отведет душу на «Уэске»?

    «Барселона» — «Уэска». Прогноз (к. 1.91) и ставки на чемпионат Испании по футболу 15 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Уэску Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Уэска»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Уэски» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 15 Марта 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    Победа в чемпионате Испании осталась главной целью «Барселоны» в текущем сезоне.

    Каталонский клуб все-таки не смог сделать камбэк в противостоянии с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барса» показала в Париже невероятный футбол, но победить не смогла — всего лишь 1:1. Огромное разочарование, но у такой «Барселоны» совершенно точно большое будущее.

    В Ла Лиге команда Рональда Кумана после 26-ти сыгранных матчей занимает третье место. Но в случае победы в ближайшем матче «Барса» обойдет «Реал» и приблизится к «Атлетико» на расстояние трех очков.

    Беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате составляет уже 16 матчей — 13 побед и три ничьи. И как ни странно, на этом отрезке сине-гранатовые потеряли очки в матчах с «Валенсией», «Эйбаром» и «Кадисом».

  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
  • 11/03/2021

    • В текущем чемпионате выиграть у «Барсы» на «Камп Ноу» смог только мадридский «Реал».

    «Уэска»

    «Уэска» по-прежнему находится на последнем месте, но ситуация не такая критичная, как может показаться.

    Все конкуренты «Уэски» находятся рядом, поэтому пока рано говорить, что эта команда в следующем сезоне не будет играть в элитном дивизионе.

    Тем более с конца января «Уэска» начала подавать признаки жизни. Команда Пачеты за последние полтора месяца одержала победы над «Вальядолидом» и «Гранадой», а также сыграла вничью с «Вильярреалом» и «Эйбаром».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А в прошлом туре «Уэска» провела невероятный матч против «Сельты», по ходу которого сначала проигрывала, потом вела в счете, но в итоге уступила — 3:4.

    «Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в исходе этого матча: на «Барселону» можно поставить за 1.19, ничью предлагают за 7.60, а победу «Уэски» — за 14.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В первом круге «Барса» с трудом выиграла у новичка Ла Лиги, всего лишь 1:0. В предстоящем матче должно быть полегче, тем более хозяева сейчас на ходу.

    Учитывая, что у «Барсы» после недавних осечек «Атлетико» появился реальный шанс побороться за титул, можно поставить на уверенную победу каталонцев.

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (-2,0) за 1.91. В случае победы с разницей в два мяча будет возврат.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Болонья — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ним — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алания — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Байер — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торпедо — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лестер — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лейпциг — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Уэска» 15.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.91.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры