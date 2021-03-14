«Гранада» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 марта, начало — в 18:15 мск. «Гранада» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Команда проводит вполне приличный сезон. Привычной борьбы за выживание нет, что уже отлично, а текущая 11 позиция может расцениваться, как явный прорыв.

В минувшем туре она потерпела поражение. «Гранада» в родных стенах уступила на выезде «Атлетику» с результатом 1:2.

В целом у клуба наметился определенный спад, поскольку в пяти предыдущих поединках во всех турнирах он потерпел три поражения при двух победах.

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На этой неделе коллектив одержал победу на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Мольде» (2:0).

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает пятое место, имея в своем активе 45 очков.

Баски атакуют не особо результативно, забив 43 мяча в 26 матчах. При этом оборона действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 21 пропущенного гола.

В позапрошлом своем поединке сансебастьянцы добыл один пункт. На выезде клуб разошелся миром с мадридским «Реалом» (1:1).

В предыдущем туре коллектив в домашних стенах одержал победу над «Леванте» (1:0). Таким образом, в четырех предыдущих играх он не знает поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — каждая команда исполнит больше одного углового в каждом тайме за 7,00.