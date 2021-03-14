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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Сосьедада»?

    «Гранада» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 7.00) на футбол, Примера, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Реал Сосьедад»
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    «Сосьедад» идет на четвертом месте
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 марта, начало — в 18:15 мск. «Гранада» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гранада»

    Команда проводит вполне приличный сезон. Привычной борьбы за выживание нет, что уже отлично, а текущая 11 позиция может расцениваться, как явный прорыв.

    В минувшем туре она потерпела поражение. «Гранада» в родных стенах уступила на выезде «Атлетику» с результатом 1:2.

    В целом у клуба наметился определенный спад, поскольку в пяти предыдущих поединках во всех турнирах он потерпел три поражения при двух победах.

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    На этой неделе коллектив одержал победу на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Мольде» (2:0).

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает пятое место, имея в своем активе 45 очков.

    Баски атакуют не особо результативно, забив 43 мяча в 26 матчах. При этом оборона действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 21 пропущенного гола.

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    • В позапрошлом своем поединке сансебастьянцы добыл один пункт. На выезде клуб разошелся миром с мадридским «Реалом» (1:1).

    В предыдущем туре коллектив в домашних стенах одержал победу над «Леванте» (1:0). Таким образом, в четырех предыдущих играх он не знает поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — каждая команда исполнит больше одного углового в каждом тайме за 7,00.

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