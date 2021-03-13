В субботу, 13 марта, в рамках 29-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Нанси». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Труа» — «Нанси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» с 58 набранными очками идет во главе турнирной таблицы Лиги 2, находясь на расстоянии одной и двух побед от своих ближайших преследователей.

«Синие» к данному поединку подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, где три раза победили и дважды сыграли вничью. А проиграли они всего лишь один раз за минувшие 11 игр первенства.

В прошлом туре коллектив на выезде разгромил «Шамбли» (3:0) из зоны вылета, а игровым днем ранее в родных стенах справились с «Аяччо», победив со счетом 1:0.

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В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв 11 встреч при трех мировых исходах. Забить в этих поединках удалось 24 мяча, пропустил коллектив всего девять голов.

«Нанси»

«Нанси» имеет на своем счету 34 набранных очка, с которыми разместился на десятой позиции второго по значимости дивизиона Франции, существенно отстав от зоны плей-офф.

Лотарингцы в отрезке последних 11 матчей чемпионата страны уступили только раз. Также в этот период они шесть встреч закончили мировыми исходами и пять раз уходили с поля победителями.

Так, две из этих викторий пришлись на последние игровые дни первенства, где «чертополохи» на выезде разгромили последний «Шатору» (4:1) и дома одолели середняка «Кан» (1:0).

Вне родных стен в текущем первенстве «Нанси» заработал 16 очков из 34 общих. Команда добыла четыре виктории, столько же раз сыграла вничью и шесть раз была повержена, разница мячей — 15:15.

В первом круге «Труа» обыграл «Нанси» на его поле со счетом 3:2.

«Труа» — «Нанси». Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 1.80, победа «Нанси» — 4.92, ничья — 3.48.

Хотя «Нанси» и редко проигрывает в последнее время, но на поле «Труа», который дома выступает блестяще, у гостей шансов на успех немного. Наш прогноз и ставка на этот поединок — П1.