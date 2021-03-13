Московское «Динамо» сыграет на своем поле против «Спартака» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — 19:00 мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

«Динамо» очень успешно провело первые матчи после возобновления сезона. Большое количество контрольных матчей на зимних сборах позволило бело-голубым подойти к официальным играм в очень хорошем тонусе.

В конце февраля динамовцы прошло «Спартак» в Кубке России, одержав победу со счетом 2:0.

В российской Премьер-лиге «Динамо» в первом матче в этом году выиграло у «Ахмата». И важно, что по игре команда Сандро Шварца оставила очень приятное впечатление. Очень похоже на то, что в клубе угадали с тренером.

Все прогнозы на РПЛ

А в прошлом туре «Динамо» спокойно переиграло «Тамбов» — 2:0. Это позволило столичному клубу вплотную приблизиться к топ-4.

«Спартак»

Тем временем «Спартак» уже успел и разочаровать, и порадовать. Сначала был уже вышеупомянутый матч с «Динамо» в Кубке России, в котором красно-белые действительно выглядели очень тяжело.

После этого «Спартак» ужасно провел матч РПЛ против «Рубина». Казанский клуб абсолютно по делу выиграл в Москве — 2:0. Тогда же за «Спартак» впервые после возвращения сыграл Квинси Промес.

Но обо всех неудачах и недоразумениях «Спартак» заставил забыть на прошлых выходных, когда разорвал в клочья «Краснодар». Команда Доменико Тедеско разнесла на своем поле «Краснодар» со счетом 6:1.

Правда, пока не очень понятно, «Спартак» был настолько хорош или «Краснодар» сейчас совсем плох. Но в любом случае, шесть забитых мячей в игре с таким соперником должны вдохновить красно-белых, которые по-прежнему сохраняют шансы на чемпионский титул.

Ставка, прогноз на «Динамо» — «Спартак»

Букмекеры не видят фаворита в этой игре: на «Динамо» можно поставить за 2,76, на победу «Спартак» за 2,90, ничью предлагают за 3.38.

Таким скучным, как в матче на Кубок России, «Спартак» точно не будет. Во-первых, команда сейчас на эмоциональном подъеме, а во-вторых — у нее появился лидер. С Промесом у команды Тедеско наконец-то начала появляться острота в атаке.

Но, в отличие от «Краснодара», «Динамо» этим не сильно удивишь. У бело-голубых тоже есть классный тренер, который прекрасно понимает, чего ждать от Тедеско.

Так что не исключено, что после грандиозного успеха «Спартак» снова разочарует.

Например, забьет, может, даже не один раз, но при этом все равно не выиграет.

Ставка — победа «Динамо» с форой (0) за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном тайме будет ничья. Правда, коэффициент всего лишь 1.45.