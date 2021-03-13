«Беневенто» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 20:00 мск. «Беневенто» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Беневенто»

«Беневенто» пока не обеспечило себе спокойной жизни. Еще бы, ведь зимний цикл чемпионата команда Филиппо Индзаги провалила.

Сейчас «ведьмы» упали на 16 место. Отрыв от опасной зоны ничтожно мал — всего 6 очков, при том, что динамика результатов явно не радует болельщиков клуба.

В минувшем туре команда Индзаги вновь не смогла победить. Похоже, «Беневенто» еще долго будет горевать об упущенной выездной виктории над «Специей» (1:1).

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Поединки против «Фиорентины» для команды проходят не столь удачно. Из трех матчей «ведьмы» добыли единственную победу, причем случилось это в нынешнем чемпионате.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в минувшем туре чемпионата устроила взаимный артобстрел с «Пармой». Соперники огорчили друг друга по три раза.

Сейчас команда занимает 14 место в турнирной таблице с 26 очками в активе. При этом атака «Фиорентины» выглядит не лучшим образом: в 26 матчах забито только 29 мячей.

А вот обороняется «Фиорентина» явно не лучшим образом. В 26 матчах команда пропустила 41 гол, что, в принципе, еще не самый худший в Серии А результат.

Сейчас отрыв от опасного 18 места составляет 6 очков. Вероятнее всего, «Фиорентина» не вылетит из элиты, ведь по составу команда явно этого не заслуживает.

«Беневенто» — «Фиорентина». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.26, на ничью за 3.15, а на «Беневенто» — за 3.45

Хозяева находятся в психологической яме, не выигрывая уже более двух месяцев.

Гости привычно ни на что не претендуют, но наверняка постараются подняться хотя бы в первую десятку.

Флорентийцев прорвало в голевом отношении в предыдущем туре, но и проблемы в обороне обнажились в еще большем объеме. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.78