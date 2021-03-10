«Томь» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 марта, начало — в 14:30 мск. «Томь» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь» в нынешнем сезоне бьется за сохранение прописки в ФНЛ. Сейчас команда занимает 21 место, имея в своем активе 21 балл.

Александр Кержаков взялся за спасение томичей с репутационным риском, однако делает некоторые успехи. Сейчас матчи с «Томью» для каждого оппонента — серьезное испытание.

Вот и в минувшем туре команда Кержакова проявила завидное упорство. Ничья с крепким «Тестильщиком» (1:1), конечно, не сильно помогла в свете непростого турнирного положения, но оставила надежды на лучшее.

Календарь и таблица ФНЛ

Тем не менее, «Томь» сдаваться не собирается. А как же, ведь в минувшем туре команда нанесла первое домашнее поражение в чемпионате «Алании» (2:3)!

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» сейчас видятся фаворитом лиги номер один. Команда Игоря Осинькина значительно прибавила после сборов.

Сейчас самарцев не удержит никто. И нижегородцы были биты минимально, а уж «Чертаново» — и вовсе попало под каток атак команды Осинькина (5:0).

Сейчас «крылышки» запрыгнули на 1 место, и упускать его не сбираются. Цель у клуба ведь прозаичная: не просто вернуться в высший свет, а сделать это красиво.

Атакующие показатели команды — повод для гордости. В 28 матчах «крылышки» настреляли 61 мяч, пропустив в свои ворота только 19 голов.

«Томь» — «Крылья Советов». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.35, на ничью за 5.10, а на «Томь» — за 7.80

Хозяева борются за выживание, но в матче с лидером ФНЛ вряд ли сумеют добыть очки.

«Крылья Советов» в зимнюю паузу прибавили, и наверняка будут активны с первых минут встречи.

Лучшая атака лиги наверняка начнет блистать с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63