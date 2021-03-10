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    «Крылышки» сразу огорчат команду Кержакова?

    «Томь» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, ФНЛ, 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Томь» — «Крылья Советов»
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    Александр Кержаков
    «Томь» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 марта, начало — в 14:30 мск. «Томь» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Марта 2021 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 14:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
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    «Томь»

    «Томь» в нынешнем сезоне бьется за сохранение прописки в ФНЛ. Сейчас команда занимает 21 место, имея в своем активе 21 балл.

    Александр Кержаков взялся за спасение томичей с репутационным риском, однако делает некоторые успехи. Сейчас матчи с «Томью» для каждого оппонента — серьезное испытание.

    Вот и в минувшем туре команда Кержакова проявила завидное упорство. Ничья с крепким «Тестильщиком» (1:1), конечно, не сильно помогла в свете непростого турнирного положения, но оставила надежды на лучшее.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Тем не менее, «Томь» сдаваться не собирается. А как же, ведь в минувшем туре команда нанесла первое домашнее поражение в чемпионате «Алании» (2:3)!

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» сейчас видятся фаворитом лиги номер один. Команда Игоря Осинькина значительно прибавила после сборов.

    Сейчас самарцев не удержит никто. И нижегородцы были биты минимально, а уж «Чертаново» — и вовсе попало под каток атак команды Осинькина (5:0).

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    • Сейчас «крылышки» запрыгнули на 1 место, и упускать его не сбираются. Цель у клуба ведь прозаичная: не просто вернуться в высший свет, а сделать это красиво.

    Атакующие показатели команды — повод для гордости. В 28 матчах «крылышки» настреляли 61 мяч, пропустив в свои ворота только 19 голов.

    «Томь» — «Крылья Советов». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.35, на ничью за 5.10, а на «Томь» — за 7.80

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    Хозяева борются за выживание, но в матче с лидером ФНЛ вряд ли сумеют добыть очки.

    «Крылья Советов» в зимнюю паузу прибавили, и наверняка будут активны с первых минут встречи.

    Лучшая атака лиги наверняка начнет блистать с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.63

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