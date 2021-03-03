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    «Драконы» станут финалистом

    «Порту» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Португалии, 3 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Брага»
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    Отавио
    В среду, 3 марта, в ответном полуфинальном поединке Кубка Португалии «Порту» на «Драгау» сыграет с «Брагой». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по мск. «Порту» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Кубок 03 Марта 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:15 Брага Брага
  • Брага
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    Коэффициенты на матч
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    «Порту»

    В текущем розыгрыше Кубка Португалии «Порту» убрал со своего уже четырех соперников. Начал он с домашней победы на своем поле над «Тонделой» со счетом 2:1.

    Затем только по итогам овертайма вырвал викторию у «Насьоналя» (4:2 ОТ), в четвертьфинала прошел «Жил Висенте» (2:0), а в первом поединке 1/2 финала сыграл на выезде 1:1 со своим предстоящим противником.

    На прошедших выходных «драконы» расписали домашнюю мировую со «Спортингом» (0:0) в рамках чемпионата Португалии, в котором они идут на третьем месте, отставая на балл от второй «Браги» и на 10 баллов от лидера.

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    Сейчас у «бело-синих» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где было пять побед и пять ничьих. Среди этих результатов выделим выигрыш на «Драгау» над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

    «Брага»

    «Брага» также прошла четырех соперников в текущем кубковом турнире. Стартовала она с выездной непростой победы над низшелиговым «Трофенсе», выиграв со счетом 2:1.

    В 1/16 и 1/8 финала «оружейники» не имели проблем с представителями низов, победив 7:0 и 5:0. В четвертьфинале они дома справились с «Санта-Кларой»(2:1), а первую игры с «Порту» закончили 1:1.

    К данному поединку «архиепископы» подходят после выездной виктории над «Насьоналем» (2:1) в рамках чемпионата Португалии, в котором они идут вторыми, в девяти очках отставания от лидера.

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    • На внутренней арене «Брага» не уступает на протяжении девяти последних игр, а неудачи в этот период с ней случились на международной арене, где португальцы дважды проиграли «Роме» в 1/16 ЛЕ — 0:2 и 1:3.

    Отметим, что за последние семь очных встреч «Порту» только раз взял верх над «Брагой».

    Прогноз и ставки на «Порту» — «Брага»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Порту» — 1.85, победа «Браги» — 4.00, ничья — 3.85.

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    Проход: «Порту» — 1.45; «Браги» — 2.75.

    Хотя «драконы» в последнее время и не особо удачно играют с «оружейниками», но в этом матче все же отдаем предпочтение хозяевам, учитывая еще благоприятный исход в первой их игре.

    Прогнозируем, что «Порту» победит еще по итогам основного времени и выйдет в финал.

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