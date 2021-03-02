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    Команды вновь выдадут результативную игру?

    «Валансьен» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, чемпионат Франции, 2 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Валансьен Прогнозы на Тулузу
    Прогноз и ставки на «Валансьен» — «Тулуза»
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    Во вторник, 2 марта, в рамках 28-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на выезде сыграет с «Валансьеном». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Валансьен» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 02 Марта 2021 года
    Валансьен
  • Франция. Лига 2
    •  Валансьен 22:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 2
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Валансьен»

    «Валансьен» с 36 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в турнирной таблице второго французского дивизиона, находясь в восьми баллах от зоны плей офф.

    «Красно-белые» в рамках первенства страны не могут победить в последних пяти встречах, трижды проиграв в этом отрезке и два матча закончив вничью. При чем в проигрышных встречах они не забили ни разу.

    В своем последнем проведенном поединке чемпионата «лебеди» были разгромлены на выезде вторым на данный момент «Клермоном» со счетом 0:4, а туром ранее расписали домашнюю мировую с лидирующим «Труа», сыграв 2:2.

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    19 из 36 баллов «Валансьен» заработал в родных стенах. Команда победила пять раз, а также по четыре раза уступала и играла вничью. Разница мячей в этих играх составляет 15:13.

    «Тулуза»

    «Тулуза» с 52 очками на данный момент расположилась на третей строчке турнирной таблицы Лиги 2, уступая второй позиции по разнице мячей, а от лидера отстает на три пункта.

    В своей последней игре первенства «фиолетовые» на своей арене разгромили «Амьен» со счетом 3:0, а перед этим уступили на выезде «Родезу» со счетом 0:1, тем самым прервав на тот момент свою 3-матчевую серию без поражений, где было две виктории и одна ничья.

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  • 22/02/2021

    • Один из выигрышей «малыши» добыли в Кубке Франции, одолев на выезде 2:0 «Бордо» из Лиги 1 в рамках 1/32 финала, еще одни обыграли дома 3:0 «Аяччо» в чемпионате и поделили очки с «Труа» (1:1) в гостях.

    На выезде «Тулуза» добыла 22 очка из 52 общих, выиграв шесть встреч при четырех мировых исходах и трех фиаско. Разница забитых и пропущенных мячей в этих играх составляет 21:15.

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    В первом круге эти команды сыграли сверхрезультативно, забив на двоих девять мячей, и где победил «Валансьен» со счетом 5:4 на поле «Тулузы».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тулузы» — 2.00, победа «Валансьена» — 3.70, ничья — 3.60.

    Прогнозируем, что и во второй раз в сезоне эти команды сыграют результативно и забьют друг другу. Наша ставка на эту игру — ТБ 2,5 + обе забьют.

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