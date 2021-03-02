Во вторник, 2 марта, в рамках 28-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на выезде сыграет с «Валансьеном». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Валансьен» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валансьен»

«Валансьен» с 36 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в турнирной таблице второго французского дивизиона, находясь в восьми баллах от зоны плей офф.

«Красно-белые» в рамках первенства страны не могут победить в последних пяти встречах, трижды проиграв в этом отрезке и два матча закончив вничью. При чем в проигрышных встречах они не забили ни разу.

В своем последнем проведенном поединке чемпионата «лебеди» были разгромлены на выезде вторым на данный момент «Клермоном» со счетом 0:4, а туром ранее расписали домашнюю мировую с лидирующим «Труа», сыграв 2:2.

Все прогнозы на футбол

19 из 36 баллов «Валансьен» заработал в родных стенах. Команда победила пять раз, а также по четыре раза уступала и играла вничью. Разница мячей в этих играх составляет 15:13.

«Тулуза»

«Тулуза» с 52 очками на данный момент расположилась на третей строчке турнирной таблицы Лиги 2, уступая второй позиции по разнице мячей, а от лидера отстает на три пункта.

В своей последней игре первенства «фиолетовые» на своей арене разгромили «Амьен» со счетом 3:0, а перед этим уступили на выезде «Родезу» со счетом 0:1, тем самым прервав на тот момент свою 3-матчевую серию без поражений, где было две виктории и одна ничья.

Один из выигрышей «малыши» добыли в Кубке Франции, одолев на выезде 2:0 «Бордо» из Лиги 1 в рамках 1/32 финала, еще одни обыграли дома 3:0 «Аяччо» в чемпионате и поделили очки с «Труа» (1:1) в гостях.

На выезде «Тулуза» добыла 22 очка из 52 общих, выиграв шесть встреч при четырех мировых исходах и трех фиаско. Разница забитых и пропущенных мячей в этих играх составляет 21:15.

В первом круге эти команды сыграли сверхрезультативно, забив на двоих девять мячей, и где победил «Валансьен» со счетом 5:4 на поле «Тулузы».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тулузы» — 2.00, победа «Валансьена» — 3.70, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что и во второй раз в сезоне эти команды сыграют результативно и забьют друг другу. Наша ставка на эту игру — ТБ 2,5 + обе забьют.