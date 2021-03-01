1 марта состоится матч 21 тура португальской Примейра-лиги, в котором «Бенфика» примет «Риу Аве». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало в 22:00 мск. «Бенфика» — «Риу Аве»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» в прошлом матче проиграла «Арсеналу» 2:3 и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Это была четвертая игра команды без побед подряд.

Перед этим «Орлы» три раза сыграли вничью. Они разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), «Фаренсе» (0:0) и «Морейренси» (1:1).

В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 39 баллами на счету. После вылета из Лиги Европы хозяева будут сосредоточены исключительно на чемпионате. От зоны Лиги чемпионов из отделяют пока что 4 пункта, а в пяти прошлых турах у них всего одна победа.

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В лазарете у «Красно-белых» Андре Алмейда, Жардел и основной центрбек Николас Отаменди.

«Риу Аве»

Для «Риу Аве» главное сейчас сохранить прописку в высшей лиге. У них 22 очка и от зоны вылета команду отделяют всего 3 пункта.

В прошлом туре гости проиграли «Фамаликану» (0:1), чем прервали серию из двух побед. Ранее «Большая река» обыграла «Тонделу» 2:1 и «Гимарайнш» 3:1.

На чужих аренах у команды всего 2 победы из 10 в этом сезоне. Одну из них она одержала в прошлый раз, выступая на поле «Гимарайнш». Также отметим, что с семью забитыми голами, «Риу Аве» является третьей с конца командой по количеству забитых мячей на выезде.

Не сыграют Андре Перейра, Жунио и Нельсон Монте.

Прогноз и ставка

«Бенфика» — фаворит за 1.47, а победу «Риу Аве» оценивают коэффициентом 6.70. Ничья выставлена с коэффициентом 4.50.

После провала в Лиге Европы «Бенфика» обязана выруливать в чемпионате. Она рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон, если продолжит терять очки.

К счастью, с «Риу Аве» у команды не было проблем в прошлых двух поединках — 2:1 и 3:0. Предлагаем ставку «"Бенфика" победит и тотал больше 2.5» за 2.25.