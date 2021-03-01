ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола одержал 200-ю победу в «Сити»«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев «Локомотив» — ЦСКААкинфеева не хватило. «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту» Рональд Куман«Барса» возвращается в чемпионскую гонку. Куман переиграл Лопетеги, а Месси снова сиял
  • 15:57
    • «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Рубину»
  • 13:24
    • Промес сыграет с первых минут против «Рубина»
  • 15:04
    • КХЛ определила лучших игроков недели
  • 14:27
    • «Лестер» и «Арсенал» объявили стартовые составы
  • 13:06
    • НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов игрового дня
  • 10:07
    • «Даллас» прервал победную серию «Бруклина», Дончич набрал 27 очков
  • 08:32
    • Абрамович выделит огромную сумму на летние трансферы «Челси»
    Все новости спорта

    «Бенфика» должна обыгрывать «Риу Аве»

    «Бенфика» — «Риу Аве». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Примейра-лиги 1 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Риу Аве»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафа Силва
    1 марта состоится матч 21 тура португальской Примейра-лиги, в котором «Бенфика» примет «Риу Аве». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало в 22:00 мск. «Бенфика» — «Риу Аве»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в прошлом матче проиграла «Арсеналу» 2:3 и вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Это была четвертая игра команды без побед подряд.

    Перед этим «Орлы» три раза сыграли вничью. Они разошлись миром с «Арсеналом» (1:1), «Фаренсе» (0:0) и «Морейренси» (1:1).

    В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 39 баллами на счету. После вылета из Лиги Европы хозяева будут сосредоточены исключительно на чемпионате. От зоны Лиги чемпионов из отделяют пока что 4 пункта, а в пяти прошлых турах у них всего одна победа.

    Все прогнозы на футбол

    В лазарете у «Красно-белых» Андре Алмейда, Жардел и основной центрбек Николас Отаменди.

    «Риу Аве»

    Для «Риу Аве» главное сейчас сохранить прописку в высшей лиге. У них 22 очка и от зоны вылета команду отделяют всего 3 пункта.

    В прошлом туре гости проиграли «Фамаликану» (0:1), чем прервали серию из двух побед. Ранее «Большая река» обыграла «Тонделу» 2:1 и «Гимарайнш» 3:1.

  • Акинфеева не хватило. «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
  • Реакция спортивных СМИ на столичное дерби на «РЖД Арене»
  • Сегодня

    • На чужих аренах у команды всего 2 победы из 10 в этом сезоне. Одну из них она одержала в прошлый раз, выступая на поле «Гимарайнш». Также отметим, что с семью забитыми голами, «Риу Аве» является третьей с конца командой по количеству забитых мячей на выезде.

    Не сыграют Андре Перейра, Жунио и Нельсон Монте.

    Прогноз и ставка

    «Бенфика» — фаворит за 1.47, а победу «Риу Аве» оценивают коэффициентом 6.70. Ничья выставлена с коэффициентом 4.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    После провала в Лиге Европы «Бенфика» обязана выруливать в чемпионате. Она рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон, если продолжит терять очки.

    К счастью, с «Риу Аве» у команды не было проблем в прошлых двух поединках — 2:1 и 3:0. Предлагаем ставку «"Бенфика" победит и тотал больше 2.5» за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сельта — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кротоне — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  19.93
  • Суперэкспресс 27-28 февраля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Спортинг — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021     Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
    • 23:45 22/02/2021     «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Бенфика» — «Риу Аве» 01.03.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.25.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры