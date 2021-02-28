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    Сможет ли «Аталанта» выиграть в Генуе?

    «Сампдория» — «Аталанта». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Италии 28 февраля 2021 года

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    «Аталанта»
    «Аталанта» сыграет на выезде против «Сампдории» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 февраля в Генуе, начало — в 14:30 мск. «Сампдория» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Февраля 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 14:30 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    «Сампдория» после 23-х сыгранных матчей находится в таблице на десятом месте. Крепкий середняк, которым руководит опытнейший Клаудио Раньери.

    Судить о состоянии «Сампдории» по текущим результатам, не очень просто, какой-то закономерности тут нет в течение всего сезона.

    В прошлом туре «Сампдория» уступила в гостях «Лацио» — 0:1. Зато перед этим была победа над «Аталантой» и ничья с «Беневенто». Точно так же чуть раньше команда Раньере уступила «Ювентусу», но до этого взяла по три очка в матчах с «Удинезе» и «Пармой».

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    «Сампдория» одержала четыре победы в шести предыдущих матчах на своем поле. Также любопытно, что лишь один домашний матч генуэзцев завершился вничью.

    «Аталанта»

    Тем временем «Аталанта» продолжает приходить в себя после скандального матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Ранее удаление Ремо Фройлера полностью разрушило план Джанпьеро Гасперини на игру с «Мадридом», который в итоге увез из Бергамо победу со счетом 1:0.

    В чемпионате Италии «Аталанта» на данный момент занимает пятое место. Но, например, от идущего вторым «Милана» отставание составляет всего лишь шесть очков.

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    • В прошлом туре «Аталанта» легко выиграла у «Наполи» — 4:2. Куда сложнее были матчи против «Торино» (3:3) и «Кальяри» (1:0). Кроме того, команда Гасперини в конце января уступила дома «Лацио» (1:3).

    Но, к слову, у «Аталанты» в 14-ти предыдущих турах лишь одно поражение. И клуб из Бергамо лишь однажды в этом сезоне проигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 5.20, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Аталанты» — за 1.69.

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    Всегда есть соблазн поставить на «Аталанту» или на ее голы, все-таки это одна из самых результативных команд Серии А (53 забитых мяча в 23 турах).

    Но «Аталанта» будет после тяжелейшего матча с «Реалом». Почти два тайма в меньшинстве против чемпиона Испании — это серьезное испытание.

    Поэтому вряд ли в предстоящем матче мы увидим яркую игру в исполнении «Аталанты». Соответственно, и на голевой фейерверк тоже не приходится рассчитывать.

    Ставка - тотал матча меньше 3,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку - «Сампдория» не проиграет и тотал матча меньше 3,5 за 3.30.

    В четырех из пяти предыдущих матчей между «Аталантой» и «Сампдорией» было забито меньше трех мячей.

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    Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Аталанта» 28.02.2021 в 14:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.92.
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