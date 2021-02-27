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    Выиграет ли «Брайтон» на «Хоуторнс»?

    «Вест Бромвич» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз, ставка (к. 1.74) на матч чемпионата Англии по футболу 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
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    Нил Мопе
    В субботу, 27 февраля, «Вест Бромвич» на своем поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хоуторнс», начнется в 18:00 по московскому времени. «Вест Бромвич» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Февраля 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.98
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 14 очков.

    «Дрозды» одержали две победы, восемь раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений в 25 турах.

    В феврале команда Сэма Эллардайса уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2), а также разошлась миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Бернли» (0:0).

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    После травм у «Вест Бромвича» восстанавливаются Семи Аджайи, Киран Гиббс и Роберт Снодграсс.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    «Брайтон» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии с 26 баллами.

    На счету «чаек» пять побед, 11 ничьих и девять поражении в 25 сыгранных турах нынешнего сезона.

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    • В этом месяце подопечные Грэма Поттера одолели «Ливерпуль» (1:0), поделили очки с «Бернли» (1:1) и «Астон Виллой» (0:0), а также проиграли «Кристал Пэлас» (1:2).

    Также «Брайтон» вылетел из Кубка Англии, потерпев поражение от «Лестера» (0:1) в 1/8 финала.

    У «чаек» травмы залечивают Флорин Андоне, Соломон Марч, Тарик Лэмпти, Адам Уэбстер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Брайтона» — 1.97, победа «Вест Бромвича» — 4.10, ничья — 3.50.

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    Глядя на то, как скудно действуют обе команды в атаке в последнее время, было бы глупо рассчитывать на большое количество голов.

    В восьми последних матчах «Брайтон» забил лишь пять мячей. Столько же раз отличился «Вест Бромвич» в семи предыдущих поединках.

    Таким образом, наш прогноз на эту игру — «тотал голов меньше 2,5» за 1.74.

    Также можно присмотреться к ставке «победа гостей». Да, «чайки» особо не впечатляют в атаке, зато они смотрятся надежнее в обороне, так что вполне способны набрать три очка на «Хоуторнс», если найдут возможность забить.

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