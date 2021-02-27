«Лидс»
«Лидс» проводит вполне приличный сезон, особенно как для новичка АПЛ. Сейчас команда занимает 10 место, имея в своем активе 35 очков.
Команда атакует весьма результативно, забив 43 мяча в 25 матчах. При этом оборона «Лидса» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.
В минувшем туре команда Марсело Бьелсы дома разгромила «Саутгемптон». В ворота «святых» влетело три безответных мяча.
Поединки против «вилланов» для команды проходят довольно успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла в двух при одном поражении.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» в минувшем туре чемпионата проиграла. Дома «вилланы» уступили «Лестеру» (1:2).
Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. При этом атака бирмингемцев выглядит не так грозно: в 23 матчах забито 37 мячей.
А вот пропускает «Астон Вилла» не так много. 26 мячей в 23 матчах — показатель очень приличный, особенно для крепкого середняка АПЛ.
Сейчас отставание от еврокубкового 5 места измеряется семью очками. Вот только вряд ли «вилланам» удастся такой подъем. Вероятнее всего, команда останется примерно на тех же позициях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 2.33, на ничью за 3.60, а на «Астон Виллу» — за 3.13
Хозяева результативно атакуют, зато в обороне часто ошибаются.
Гости нестабильны, к тому же крупно уступили «Лидсу» в матче первого круга (0:3).
Хозяева сильны в атаке, так что в этой встрече без голов явно не обойдется. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64