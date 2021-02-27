«Лидс» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:30 мск. «Лидс» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» проводит вполне приличный сезон, особенно как для новичка АПЛ. Сейчас команда занимает 10 место, имея в своем активе 35 очков.

Команда атакует весьма результативно, забив 43 мяча в 25 матчах. При этом оборона «Лидса» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

В минувшем туре команда Марсело Бьелсы дома разгромила «Саутгемптон». В ворота «святых» влетело три безответных мяча.

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Поединки против «вилланов» для команды проходят довольно успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла в двух при одном поражении.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в минувшем туре чемпионата проиграла. Дома «вилланы» уступили «Лестеру» (1:2).

Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. При этом атака бирмингемцев выглядит не так грозно: в 23 матчах забито 37 мячей.

А вот пропускает «Астон Вилла» не так много. 26 мячей в 23 матчах — показатель очень приличный, особенно для крепкого середняка АПЛ.

Сейчас отставание от еврокубкового 5 места измеряется семью очками. Вот только вряд ли «вилланам» удастся такой подъем. Вероятнее всего, команда останется примерно на тех же позициях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 2.33, на ничью за 3.60, а на «Астон Виллу» — за 3.13

Хозяева результативно атакуют, зато в обороне часто ошибаются.

Гости нестабильны, к тому же крупно уступили «Лидсу» в матче первого круга (0:3).

Хозяева сильны в атаке, так что в этой встрече без голов явно не обойдется. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64