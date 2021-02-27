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    «Лидс» обеспечит шоу?

    «Лидс» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, АПЛ, 27 февраля 2021 года

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    Иллан Мелье
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 20:30 мск. «Лидс» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Февраля 2021 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 20:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.27
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Лидс»

    «Лидс» проводит вполне приличный сезон, особенно как для новичка АПЛ. Сейчас команда занимает 10 место, имея в своем активе 35 очков.

    Команда атакует весьма результативно, забив 43 мяча в 25 матчах. При этом оборона «Лидса» надежностью не отличается — 43 пропущенных мяча.

    В минувшем туре команда Марсело Бьелсы дома разгромила «Саутгемптон». В ворота «святых» влетело три безответных мяча.

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    Поединки против «вилланов» для команды проходят довольно успешно. Из пяти последних матчей команда выиграла в двух при одном поражении.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в минувшем туре чемпионата проиграла. Дома «вилланы» уступили «Лестеру» (1:2).

    Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. При этом атака бирмингемцев выглядит не так грозно: в 23 матчах забито 37 мячей.

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  • 22/02/2021

    • А вот пропускает «Астон Вилла» не так много. 26 мячей в 23 матчах — показатель очень приличный, особенно для крепкого середняка АПЛ.

    Сейчас отставание от еврокубкового 5 места измеряется семью очками. Вот только вряд ли «вилланам» удастся такой подъем. Вероятнее всего, команда останется примерно на тех же позициях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 2.33, на ничью за 3.60, а на «Астон Виллу» — за 3.13

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    Хозяева результативно атакуют, зато в обороне часто ошибаются.

    Гости нестабильны, к тому же крупно уступили «Лидсу» в матче первого круга (0:3).

    Хозяева сильны в атаке, так что в этой встрече без голов явно не обойдется. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64

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    Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Астон Вилла» 27.02.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.64.
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