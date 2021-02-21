«Аталанта» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 20:00 мск. «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Нынешний сезон у «Аталанты» складывается не так мощно, как предыдущий. Вот и текущее 6 место едва ли может устраивать клуб.

В минувшем туре команда на выезде добыла минимальную победу. Причем виктория над «Кальяри» (0:1) была одержана на последней минуте матча.

«Аталанта» атакует традиционно мощно (49 забитых мячей). Зато оборона явно дисгармонирует с линией нападения, дав результативный сбой уже 29 раз.

Все прогнозы на Серию А

С неаполитанцами команда играет весьма успешно. Из 5 последних матчей «Аталанта» выиграла два при одном поражении.

«Наполи»

«Наполи» в минувшем туре Серии А сотворил сенсацию. Команда Дженнаро Гаттузо дома минимально одолела «Ювентус».

Сейчас неаполитанцы находятся на 5 месте в турнирной таблице Серии А. Сейчас в активе у «Наполи» 40 набранных очков с отставанием от 3 позиции в 3 пункта.

«Наполи» достаточно результативно — 45 мячей. Оборона, в свою очередь, выглядит монолитно — 21 пропущенный мяч в 21 поединке. Калиду Кулибали знает свое дело!

Эта команда еще не решила основную задачу на сезон. «Наполи» планировал побороться за самые высокие места, а очков на ровном месте уже потеряно немало.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.97, на ничью за 4.05, а на «Наполи» — за 4.00

Хозяева традиционно сильны в атакующей линии, и дома наверняка сыграют первым номером.

«Наполи» также претендует на высокие места, да и атака у команды Гаттузо демонстрирует солидную результативность.

Обе команды весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.62