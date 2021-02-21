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    Бергамаски обменяются любезностями с «Наполи»

    «Аталанта» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбольный матч Серии А 21 февраля 2021 года

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    Алексей Миранчук
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 20:00 мск. «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Февраля 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    Нынешний сезон у «Аталанты» складывается не так мощно, как предыдущий. Вот и текущее 6 место едва ли может устраивать клуб.

    В минувшем туре команда на выезде добыла минимальную победу. Причем виктория над «Кальяри» (0:1) была одержана на последней минуте матча.

    «Аталанта» атакует традиционно мощно (49 забитых мячей). Зато оборона явно дисгармонирует с линией нападения, дав результативный сбой уже 29 раз.

    Все прогнозы на Серию А

    С неаполитанцами команда играет весьма успешно. Из 5 последних матчей «Аталанта» выиграла два при одном поражении.

    «Наполи»

    «Наполи» в минувшем туре Серии А сотворил сенсацию. Команда Дженнаро Гаттузо дома минимально одолела «Ювентус».

    Сейчас неаполитанцы находятся на 5 месте в турнирной таблице Серии А. Сейчас в активе у «Наполи» 40 набранных очков с отставанием от 3 позиции в 3 пункта.

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  • 15/02/2021

    • «Наполи» достаточно результативно — 45 мячей. Оборона, в свою очередь, выглядит монолитно — 21 пропущенный мяч в 21 поединке. Калиду Кулибали знает свое дело!

    Эта команда еще не решила основную задачу на сезон. «Наполи» планировал побороться за самые высокие места, а очков на ровном месте уже потеряно немало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.97, на ничью за 4.05, а на «Наполи» — за 4.00

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева традиционно сильны в атакующей линии, и дома наверняка сыграют первым номером.

    «Наполи» также претендует на высокие места, да и атака у команды Гаттузо демонстрирует солидную результативность.

    Обе команды весьма неплохо атакуют. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.62

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