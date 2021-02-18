«Вольфсбергер» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 20:55 мск. «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбергер»

«Вольфсбергер» в нынешнем сезоне пока выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

В последнем своем матче «Вольфсбергер» выиграл. Правда, победа над «Адмирой» вышла довольно натужной (2:1).

«Вольфсбергер» за чемпионский титул в Австрии не борется. Команда, скорее, будет рада даже попаданию в первую пятерку, но, самое главное, не опуститься ниже нынешней позиции.

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«Вольфсбергер» нестабилен, к тому же имеет проблемы в обороне. Все-таки 29 пропущенных мячей в 17 матчах чемпионата являются показателем не самых надежных тылов.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в минувшем туре АПЛ крупно проиграл. Правда, «Манчестер Сити» нынче не щадит никого, и команда Жозе Моуриньо просто попала под горячую руку лидера (3:0).

Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака «шпор» смотрится непривычно неубедительно — в 23 матчах команда смогла забить лишь 36 раз.

Нынешний сезон для «шпор» проходит откровенно неудачно. В АПЛ борьба за чемпионский титул «Тоттенхэму» не светит, зато в Лиге Европы есть шанс посостязаться даже за трофей.

Правда, в последнее время лондонцы больше разочаровывают, нежели радуют результатами. Всем крепким оппонентам («Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити») команда проиграла.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.44, на ничью за 4.66, а на «Вольфсбергер» — за 6.93

«Вольфсбергер» имеет серьезные проблемы в обороне, к тому же уступает оппоненту в классе.

«Тоттенхэм» наверняка имеет мотивацию поквитаться за свои неудачи в АПЛ.

В таких матчах соперники зачастую поначалу осторожничают, после чего проводят результативные вторые таймы. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60