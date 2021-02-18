«Вольфсбергер»
«Вольфсбергер» в нынешнем сезоне пока выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Австрии.
В последнем своем матче «Вольфсбергер» выиграл. Правда, победа над «Адмирой» вышла довольно натужной (2:1).
«Вольфсбергер» за чемпионский титул в Австрии не борется. Команда, скорее, будет рада даже попаданию в первую пятерку, но, самое главное, не опуститься ниже нынешней позиции.
«Вольфсбергер» нестабилен, к тому же имеет проблемы в обороне. Все-таки 29 пропущенных мячей в 17 матчах чемпионата являются показателем не самых надежных тылов.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в минувшем туре АПЛ крупно проиграл. Правда, «Манчестер Сити» нынче не щадит никого, и команда Жозе Моуриньо просто попала под горячую руку лидера (3:0).
Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака «шпор» смотрится непривычно неубедительно — в 23 матчах команда смогла забить лишь 36 раз.
Нынешний сезон для «шпор» проходит откровенно неудачно. В АПЛ борьба за чемпионский титул «Тоттенхэму» не светит, зато в Лиге Европы есть шанс посостязаться даже за трофей.
Правда, в последнее время лондонцы больше разочаровывают, нежели радуют результатами. Всем крепким оппонентам («Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити») команда проиграла.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.44, на ничью за 4.66, а на «Вольфсбергер» — за 6.93
«Вольфсбергер» имеет серьезные проблемы в обороне, к тому же уступает оппоненту в классе.
«Тоттенхэм» наверняка имеет мотивацию поквитаться за свои неудачи в АПЛ.
В таких матчах соперники зачастую поначалу осторожничают, после чего проводят результативные вторые таймы. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60