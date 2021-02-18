ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ливерпуль» в гостях обыграл «Лейпциг» Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • 00:52
    • Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в Будапеште
  • 21:57
    • СКА одолел «Спартак» и стал победителем дивизиона Боброва
  • 21:46
    • ЦСКА одержал победу над «Витязем» и выиграл дивизион Тарасова
  • 21:35
    • Московское «Динамо» забросило шесть шайб в Минске
  • 16:39
    • Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» сразу прижмет австрийцев?

    «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, Лигу Европы, 18 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Вольфсберг Прогнозы на Тоттенхэм Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    «Вольфсбергер» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 20:55 мск. «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Вольфсберг
  • Вольфсберг
    •  Вольфсберг 20:55 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.20
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
    •

    «Вольфсбергер»

    «Вольфсбергер» в нынешнем сезоне пока выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

    В последнем своем матче «Вольфсбергер» выиграл. Правда, победа над «Адмирой» вышла довольно натужной (2:1).

    «Вольфсбергер» за чемпионский титул в Австрии не борется. Команда, скорее, будет рада даже попаданию в первую пятерку, но, самое главное, не опуститься ниже нынешней позиции.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Вольфсбергер» нестабилен, к тому же имеет проблемы в обороне. Все-таки 29 пропущенных мячей в 17 матчах чемпионата являются показателем не самых надежных тылов.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в минувшем туре АПЛ крупно проиграл. Правда, «Манчестер Сити» нынче не щадит никого, и команда Жозе Моуриньо просто попала под горячую руку лидера (3:0).

    Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Правда, атака «шпор» смотрится непривычно неубедительно — в 23 матчах команда смогла забить лишь 36 раз.

  • Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»
  • 14/02/2021

    • Нынешний сезон для «шпор» проходит откровенно неудачно. В АПЛ борьба за чемпионский титул «Тоттенхэму» не светит, зато в Лиге Европы есть шанс посостязаться даже за трофей.

    Правда, в последнее время лондонцы больше разочаровывают, нежели радуют результатами. Всем крепким оппонентам («Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити») команда проиграла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.44, на ничью за 4.66, а на «Вольфсбергер» — за 6.93

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Вольфсбергер» имеет серьезные проблемы в обороне, к тому же уступает оппоненту в классе.

    «Тоттенхэм» наверняка имеет мотивацию поквитаться за свои неудачи в АПЛ.

    В таких матчах соперники зачастую поначалу осторожничают, после чего проводят результативные вторые таймы. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Суонси — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ковентри — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барнсли — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.76
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021     Жозе Моуринью
  • Сокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
    • 18:00 11/02/2021     Неймар
  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
    • 20:54 12/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» 18.02.2021 в 20:55. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры