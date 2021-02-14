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    Игра принесет обоюдный обмен голами?

    «Кротоне» — «Сассуоло». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол, чемпионат Италии, 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Сассуоло»
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    Жереми Бога
    В 22-м туре итальянской Серии А «Кротоне» в родных стенах сразится с «Сассуоло». Встреча пройдет 14 февраля, начало — в 20:00 по мск. «Кротоне» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Февраля 2021 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 20:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.90
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    «Кротоне»

    «Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 12 очков в 21 проведенном поединке. От 17 спасительной строки коллектив отстает на четыре пункта.

    За последние семь туров первенства «акулы» смогли разжиться всего лишь тремя баллами, обыграв еще в конце января на своем поле «Беневенто» со счетом 4:1

    В остальных шести встречах они неизменно проиграли. Так своем последнем проведенном матче «пифагорейцы» были разгромлены в гостях «Миланом» (0:4), а перед этим дома были повержены 0:3 «Дженоа».

    Календарь и таблица Серии А

    В этом розыгрыше Серии А «Кротоне» 10 из 12 очков набрал именно в домашних матчах, выиграв три игры при одной ничьей и шести поражениях. Разница мячей в этих встречах составляет 13:20.

    «Сассуоло»

    После 21 проведенного матча «Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 31 очко, отставая на шесть баллов от еврокубковой строки.

    «Зелено-черные» не могут победить в последних шести играх во всех турнирах, уступив в этот период в четырех из них при двух мировых результатах. Правда, в этот отрезке они забивали хотя бы гол в поединках чемпионата.

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    • В минувшем туре «Сассуоло» потерпел домашнее фиаско от «Специи» со счетом 1:2, а перед эти расписал гостевую мировую с «Кальяри» (1:1). К слову, десять последних матчей в Серии А принесли команде только две победы.

    11 выездных встреч текущего итальянского первенства принесли коллективу пять викторий, три ничейных результата и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 20:18.

    В первом круге «Сассуоло» разгромили «Кротоне» со счетом 4:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Кротоне» дают — 3.92, ничья оценена — в 4.00.

    В последних семи очных встречах только один раз не забивали оба коллектива. Так что и от данного поединка ждем обоюдного обмена голами. Наша прогноз и ставка — обе забьют: да.

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