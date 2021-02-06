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    Дортмундцы переиграют «Фрайбург»

    «Фрайбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставка (к. 1.66) на матч Бундеслиги 6 февраля 2021 года

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    «Фрайбург» — «Боруссия» Д: прогноз и ставка
    Эрлинг Холанн
    «Фрайбург» сыграет на своем поле со «Боруссией» Д в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Февраля 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
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    «Фрайбург»

    В минувшем туре Бундеслиги «Фрайбург» на выезде был разбит вдребезги. Команда уступила «Вольфсбургу» со счетом 3:0.

    Сейчас «Фрайбург» занимает 9 место с 27 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 33 мяча, что на гол больше, чем количество пропущенных голов.

    «Фрайбург» борется за попадание в первую шестерку. Между тем, добиться такого результата будет весьма проблематично, учитывая нестабильность результатов.

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    У «Фрайбурга» матчи с «Боруссией» Д получаются непростыми. Из 5 последних свиданий команда достигла лишь одной ничьей, проиграв в остальных встречах.

    «Боруссия» Д

    Эта команда ходит в вечных соискателях Серебряной салатницы. Но даже с блестящим Эрлингом Холанном в этом сезоне претендовать на чемпионство будет проблематично.

    «Боруссия» Д уже умудрилась растерять немало важных очков в матчах с более слабыми оппонентами. При такой диспозиции нужно думать хотя бы о попадании в зону Лиги чемпионов.

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    • В минувшем туре дортмундцы дома одолели «Аугсбург» (3:1). Впрочем, до стабильности команде еще крайне далеко.

    В этом матче гостям не поможет целый ряд важных исполнителей. Среди них особо выделяются Аксель Витцель, Торган Азар, Томас Менье и голкипер Роман Бюрки.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.66, на ничью за 4.52, а на «Фрайбург» — за 4.92

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    Хозяева нестабильны, но иногда способны сотворить сенсацию.

    «Боруссия» Д имеет на чемпионат максимальные задачи, так что явно будет активна в атаке.

    Гости опустились на низкое для себя 6 место, так что явно будут настроены на победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.66

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