«Фрайбург» сыграет на своем поле со «Боруссией» Д в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

В минувшем туре Бундеслиги «Фрайбург» на выезде был разбит вдребезги. Команда уступила «Вольфсбургу» со счетом 3:0.

Сейчас «Фрайбург» занимает 9 место с 27 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 33 мяча, что на гол больше, чем количество пропущенных голов.

«Фрайбург» борется за попадание в первую шестерку. Между тем, добиться такого результата будет весьма проблематично, учитывая нестабильность результатов.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Фрайбурга» матчи с «Боруссией» Д получаются непростыми. Из 5 последних свиданий команда достигла лишь одной ничьей, проиграв в остальных встречах.

«Боруссия» Д

Эта команда ходит в вечных соискателях Серебряной салатницы. Но даже с блестящим Эрлингом Холанном в этом сезоне претендовать на чемпионство будет проблематично.

«Боруссия» Д уже умудрилась растерять немало важных очков в матчах с более слабыми оппонентами. При такой диспозиции нужно думать хотя бы о попадании в зону Лиги чемпионов.

В минувшем туре дортмундцы дома одолели «Аугсбург» (3:1). Впрочем, до стабильности команде еще крайне далеко.

В этом матче гостям не поможет целый ряд важных исполнителей. Среди них особо выделяются Аксель Витцель, Торган Азар, Томас Менье и голкипер Роман Бюрки.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.66, на ничью за 4.52, а на «Фрайбург» — за 4.92

Хозяева нестабильны, но иногда способны сотворить сенсацию.

«Боруссия» Д имеет на чемпионат максимальные задачи, так что явно будет активна в атаке.

Гости опустились на низкое для себя 6 место, так что явно будут настроены на победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.66