«Вердер»
В минувшем туре Бундеслиги «Вердер» расписал мировую с «Шальке». Вряд ли бременцев устроила ничья с аутсайдером лиги…
Сейчас «Вердер» занимает 11 место с 22 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 24 мяча в 19 встречах.
Радует, что команда уже не борется за выживание. Не к лицу «Бременским музыкантам» влачить настолько жалкое существование.
У «Вердера» матчи с «Гройтер Фюрт» получаются крайне сложными. Всего трижды пересекались эти клубы, и бременцы в этих матчах выиграли лишь однажды при двух паритетах.
«Гройтер Фюрт»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в Бундеслигу. 4 место с 35 очками — неплохая диспозиция для подъема в элитный дивизион, но вся борьба еще впереди.
«Гройтер Фюрт» в минувшем туре дома одолел «Эрцгебирге» (3:0). Два мяча в свой актив записал форвард Бранимир Хргота.
У «Гройтер Фюрт» довольно надежная оборона — в 19 матчах пропущено 23 мяча. При этом забивает команда почти два мяча за игру — 37 точных выстрелов.
Вот и в противостоянии с «Вердером» у гостей наверняка будет шанс сотворить сенсацию. По крайней мере, бой сопернику «Гройтер Фюрт» даст наверняка.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 2.03, на ничью за 3.66, а на «Гройтер Фюрт» — за 3.52
Хозяева проводят довольно неплохой отрезок, и явно постараются пройти в следующий раунд Кубка Германии.
«Гройтер Фюрт» никому без боя не сдается, что вновь наглядно продемонстрирует.
В таких матчах не последнюю роль играет класс команды, который, несмотря на все проблемы, все же повыше у хозяев. Наши прогноз и ставка — Проход «Вердера» с коэффициентом 1.60