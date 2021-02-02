ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лидс» не пустил «Лестер» на второе место«Лидс» показал силу «Лестера» без Варди и Ндиди Фрагмент матчаОграниченность Сульшера во всей красе. «Юнайтед» не смог победить на «Эмирейтс» «Барселона»Примера. «Реал» проиграл «Леванте», «Атлетико» одолел «Кадис», «Барселона» победила «Атлетик»
  • 00:53
    • Голы Месси и Гризманна принесли «Барселоне» победу над «Атлетиком»
  • 00:41
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону»
  • 00:11
    • «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Брайтону»
  • 21:23
    • «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм», Салах забил два мяча
  • 18:52
    • «Лестер» на своем поле уступил «Лидсу»
  • 14:16
    • В СМИ попала копия контракта Месси с «Барселоной», за четыре года аргентинец заработал полмиллиарда евро
  • 20:53
    • Гол Язиджи принес «Лиллю» победу над «Дижоном»
    Все новости спорта

    Дальше проследует «Вердер»?

    «Вердер» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на Кубок Германии 2 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Вердер Прогнозы на Гройтер Фюрт
    «Вердер» — «Гройтер Фюрт»: прогноз и ставка
    Омер Топрак
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюрт» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:45 мск. «Вердер» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 02 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
    •

    «Вердер»

    В минувшем туре Бундеслиги «Вердер» расписал мировую с «Шальке». Вряд ли бременцев устроила ничья с аутсайдером лиги…

    Сейчас «Вердер» занимает 11 место с 22 пунктами в активе. При этом забивает команда не так уж много — 24 мяча в 19 встречах.

    Радует, что команда уже не борется за выживание. Не к лицу «Бременским музыкантам» влачить настолько жалкое существование.

    Все прогнозы на футбол

    У «Вердера» матчи с «Гройтер Фюрт» получаются крайне сложными. Всего трижды пересекались эти клубы, и бременцы в этих матчах выиграли лишь однажды при двух паритетах.

    «Гройтер Фюрт»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в Бундеслигу. 4 место с 35 очками — неплохая диспозиция для подъема в элитный дивизион, но вся борьба еще впереди.

    «Гройтер Фюрт» в минувшем туре дома одолел «Эрцгебирге» (3:0). Два мяча в свой актив записал форвард Бранимир Хргота.

  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вулверхэмптон»
  • 28/01/2021

    • У «Гройтер Фюрт» довольно надежная оборона — в 19 матчах пропущено 23 мяча. При этом забивает команда почти два мяча за игру — 37 точных выстрелов.

    Вот и в противостоянии с «Вердером» у гостей наверняка будет шанс сотворить сенсацию. По крайней мере, бой сопернику «Гройтер Фюрт» даст наверняка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вердер» за 2.03, на ничью за 3.66, а на «Гройтер Фюрт» — за 3.52

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Хозяева проводят довольно неплохой отрезок, и явно постараются пройти в следующий раунд Кубка Германии.

    «Гройтер Фюрт» никому без боя не сдается, что вновь наглядно продемонстрирует.

    В таких матчах не последнюю роль играет класс команды, который, несмотря на все проблемы, все же повыше у хозяев. Наши прогноз и ставка — Проход «Вердера» с коэффициентом 1.60

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Уотфорд — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Морейренше — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Атланта — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Джокович — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Соболенко — Канепи
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Касаткина — Херцог
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»
  • Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
    • 07:22 28/01/2021     Жозеп Мария Бартомеу
  • Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?
    • 16:50 27/01/2021     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить
    • 08:48 27/01/2021
    «Вердер» — «Гройтер Фюрт»: прогноз и ставка на матч 02.02.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
    • Играть Бонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры