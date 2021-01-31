В рамках 22 тура французской Лиги 1 «Ницца» будет принимать «Сент-Этьен» на стадионе «Альянц Ривьера». Игра состоится 31 января. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Ницца» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию победой над «Лансом» со счетом 1:0. Теперь у команды 26 очков, с которыми она занимает 12 место в таблице Лиги 1.

Перед этим «орлята» проиграли «Бордо» 0:3 и «Бресту» 0:2. Еще было две ничьи с «Метцом» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

Отметим, что «Ницца» является одной из худших домашних команд турнира с двумя победами в 10 турах.

Все прогнозы на Лигу 1

Проблемы доставляет лазарет, в котором находятся некоторые важные игроки. В списке травмированных Морган Шнайдерлин, Рони Лопеш, Йоан Кардиналь, Данте и Данило.

«Сент-Этьен»

У «зеленых» лазарет еще больше. Вахби Хазри, Райан Суиси, Панайотис Рецос, Гарольд Мукуди, Кевин Монне-Паке, Иванн Макон, Габриэл Да Силва, Матье Дебюши, Штефан Байич и Данило — игроки, у которых проблемы со здоровьем.

«Сент-Этьен» занимает 16 место в таблице чемпионата Франции с 19 очками. Команда выиграла в этом сезоне только 4 поединка из 21.

В трех последних турах гости терпели поражения. Была неудача в матче с «Реймсом» (1:3). Также коллектив разгромно уступил «Лиону» (0:5) и с минимальным счетом проиграл «Страсбургу».

В этом сезоне команда Клода Пюэля проиграла в 10 матчах чемпионата. Это третий результат.

Прогноз и ставка

«Ницца» является фаворитом встречи за 2.15. 3.35 букмекеры поставили на победу «Сент-Этьена». Ничья оценивается цифрой 3.65.

«Сент-Этьен» имеет большие кадровые проблемы, из-за чего не может победить уже шесть матчей подряд. Да и прошлую встречу с «Ниццей» гости не выиграли, а проиграли (1:3).

«Сент-Этьен» пропускал в 7 играх подряд, а «Ницца» — в 5 из 6. В трех из четырех матчей команд забивались голы с обеих сторон. Мы ставим на «обе забьют» за 1.82.