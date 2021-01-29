«Торино» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 января в Турине, начало — в 22:45 мск. «Торино» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

В «Торино», как известно, не так давно произошла смена главного тренера. После увольнения Марко Джампаоло команду доверили Давиде Николе.

В первом матче под руководством нового тренера «Торино» сыграл вничью с «Беневенто» — 2:2. Для начала неплохо, но в дальнейшем этого будет недостаточно. Прямо сейчас «Торино» находится на 17-й строчке, то есть рядом с зоной вылета.

Безвыигрышная серия «Торино» в чемпионате составляет уже четыре матча. Правда, в трех случаях была зафиксирована ничья.

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Но это еще ладно, потому что куда больше пугает другой факт: «Торино» еще ни разу в текущем сезоне Серии А не побеждал на своем поле.

«Фиорентина»

Единственное, что сейчас всех интересует, — сыграет ли в предстоящем матче Александр Кокорин. Пока что точной информации по этому поводу нет, только слухи.

В любом случае, если дебют Кокорина в Серии А и состоится в ближайшую пятницу, то вряд ли он выйдет на поле с первых минут, максимум на замену.

До сих пор «Фиорентина» не очень часто впечатляла. К слову, клуб из Флоренции уже по ходу сезона тоже решился на смену тренера, команду теперь возглавляет Чезаре Пранделли.

В последних шести турах «Виола» набрала десять очков, благодаря чему закрепилась в середине турнирной таблице. Один из лучших матчей команда Пранделли провела в конце декабря, когда разгромила в Турине «Ювентус» со счетом 3:0.

Интересно, что в остальных гостевых матчах «Фиорентина» ни разу не побеждала.

Прогноз

Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче равны: на «Торино» можно поставить за 2.69, а на «Фиорентину» — за 2.85. Ничью предлагают за 3.32.

Конечно, будет здорово, если матч завершится победой «Фиорентины», а решающий гол забьет Александр Кокорин. Но пока о таком, наверное, рано мечтать.

Игра, скорее всего, получится не очень результативной — если хотя бы два мяча команды забьют, уже хорошо.

Ну и вполне вероятно, что победителя в этой игре не будет. Одни плохо играют дома, вторые — крайне редко побеждают в гостях.

Поэтому самый логичный выбор — ставка на ничью за 3.32.

Или ставка на точный счет 1:1 за 5.75.