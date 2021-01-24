«Утрехт»
Первый круг чемпионата Нидерландов «Утрехт» завершил на десятом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии семи баллов от зоны плей-офф (седьмая позиция).
В своей последней игре первенства «трехцветные» добились домашней виктории над «Хераклесом» со счетом 2:0. Этой викторией они смогли прервать свою 3-матчевую серию без побед.
Так в этот период коллектив сперва в родных стенах поделил очки с «АЗ Алкмаром» и «Гронингеном» (по 2:2), а затем потерпел выездное фиаско от «Витесса» со счетом 0:1.
«Утрехт» вполне успешно проводит домашние встречи в текущем розыгрыше Эредивизии, всего раз уступив при трех выигрышах и пяти мировых результатах, разница мячей — 14:12.
«Спарта» Роттердам
«Спарта» имеет в своей копилке столько же набранных баллов, но идут на строку выше из-за лучших дополнительных показателей.
Сейчас у клуба из Роттердама 11-матчевая бескомпромиссная серия в рамках чемпионата Нидерландов. В этот период он шесть игр выиграл и пять раз был поверженным.
В новом году «красно-белые» провели три игры. Сперва они в дерби уступили «Фейеноорду» (0:2), а затем переиграли на выезде «Фортуну» Ситтард (1:0). Накануне же было домашнее фиаско от ПСВ со счетом 3:5.
Гостевые поединки текущего розыгрыша Эредивизии принесли «Спарте» четыре виктории, одну мировую и три поражения, разница забитых и пропущенных составляет 9:9.
В минувшем сезоне «Утрех» дважды одолел «Спарту»: 5:1 дома и 2:1 в гостях.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Утрехта» — 1.69, победа «Спарты» — 4.84, ничья — 4.20.
«Утрех» выиграл у «Спарты» в последних восьми матчах чемпионата. Однако на этот раз ожидаем, что роттердамцы смогут прервать эту серию. Наш прогноз и ставка — Х2.