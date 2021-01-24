В воскресенье, 24 января, в 18-м туре чемпионата Нидерландов по футболу «Утрехт» на своем поле примет «Спарту» Роттердам. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Утрехт» — «Спарта» Р: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Утрехт»

Первый круг чемпионата Нидерландов «Утрехт» завершил на десятом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии семи баллов от зоны плей-офф (седьмая позиция).

В своей последней игре первенства «трехцветные» добились домашней виктории над «Хераклесом» со счетом 2:0. Этой викторией они смогли прервать свою 3-матчевую серию без побед.

Так в этот период коллектив сперва в родных стенах поделил очки с «АЗ Алкмаром» и «Гронингеном» (по 2:2), а затем потерпел выездное фиаско от «Витесса» со счетом 0:1.

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«Утрехт» вполне успешно проводит домашние встречи в текущем розыгрыше Эредивизии, всего раз уступив при трех выигрышах и пяти мировых результатах, разница мячей — 14:12.

«Спарта» Роттердам

«Спарта» имеет в своей копилке столько же набранных баллов, но идут на строку выше из-за лучших дополнительных показателей.

Сейчас у клуба из Роттердама 11-матчевая бескомпромиссная серия в рамках чемпионата Нидерландов. В этот период он шесть игр выиграл и пять раз был поверженным.

В новом году «красно-белые» провели три игры. Сперва они в дерби уступили «Фейеноорду» (0:2), а затем переиграли на выезде «Фортуну» Ситтард (1:0). Накануне же было домашнее фиаско от ПСВ со счетом 3:5.

Гостевые поединки текущего розыгрыша Эредивизии принесли «Спарте» четыре виктории, одну мировую и три поражения, разница забитых и пропущенных составляет 9:9.

В минувшем сезоне «Утрех» дважды одолел «Спарту»: 5:1 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Утрехта» — 1.69, победа «Спарты» — 4.84, ничья — 4.20.

«Утрех» выиграл у «Спарты» в последних восьми матчах чемпионата. Однако на этот раз ожидаем, что роттердамцы смогут прервать эту серию. Наш прогноз и ставка — Х2.