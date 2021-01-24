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    Роттердамцы прервут проигрышную серию с «Утрехтом»?

    «Утрехт» — «Спарта» Р. Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Нидерландов, 24 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Спарта» Р
    «Спарта» Роттердам
    В воскресенье, 24 января, в 18-м туре чемпионата Нидерландов по футболу «Утрехт» на своем поле примет «Спарту» Роттердам. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Утрехт» — «Спарта» Р: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 24 Января 2021 года
    Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Утрехт 16:30 Спарта Роттердам Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    «Утрехт»

    Первый круг чемпионата Нидерландов «Утрехт» завершил на десятом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии семи баллов от зоны плей-офф (седьмая позиция).

    В своей последней игре первенства «трехцветные» добились домашней виктории над «Хераклесом» со счетом 2:0. Этой викторией они смогли прервать свою 3-матчевую серию без побед.

    Так в этот период коллектив сперва в родных стенах поделил очки с «АЗ Алкмаром» и «Гронингеном» (по 2:2), а затем потерпел выездное фиаско от «Витесса» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Утрехт» вполне успешно проводит домашние встречи в текущем розыгрыше Эредивизии, всего раз уступив при трех выигрышах и пяти мировых результатах, разница мячей — 14:12.

    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» имеет в своей копилке столько же набранных баллов, но идут на строку выше из-за лучших дополнительных показателей.

    Сейчас у клуба из Роттердама 11-матчевая бескомпромиссная серия в рамках чемпионата Нидерландов. В этот период он шесть игр выиграл и пять раз был поверженным.

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    • В новом году «красно-белые» провели три игры. Сперва они в дерби уступили «Фейеноорду» (0:2), а затем переиграли на выезде «Фортуну» Ситтард (1:0). Накануне же было домашнее фиаско от ПСВ со счетом 3:5.

    Гостевые поединки текущего розыгрыша Эредивизии принесли «Спарте» четыре виктории, одну мировую и три поражения, разница забитых и пропущенных составляет 9:9.

    В минувшем сезоне «Утрех» дважды одолел «Спарту»: 5:1 дома и 2:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Утрехта» — 1.69, победа «Спарты» — 4.84, ничья — 4.20.

    «Утрех» выиграл у «Спарты» в последних восьми матчах чемпионата. Однако на этот раз ожидаем, что роттердамцы смогут прервать эту серию. Наш прогноз и ставка — Х2.

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