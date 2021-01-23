23 января на стадионе «Шварцвальд» «Фрайбург» примет «Штутгарт» в матче 18 тура немецкой Бундеслиги. Начало поединка в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

После убедительной серии побед из пяти матчей «Фрайбург» сбавил обороты и чуть изменил курс, проиграв и сыграв вничью в двух последних турах. Со счетом 2:2 команда сыграла с «Айнтрахтом» и со счетом 1:2 уступила «Баварии».

Перед этим хозяева выдали неплохой отрезок. Они разгромили «Кельн» 5:0, обыграли «Хоффенхайм» 3:1, «Герту» 4:1, «Шальке» 2:0 и «Арминию» 2:0.

В турнирной таблице «Фрайбург» занимает 9 место с 24 очками. Также нужно знать, что клуб не проигрывал дома в пяти последних турах. Кстати было еще поражение в Кубке Германии от «Штутгарта» со счетом 0:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют в этом матче Жонатан Шмид, Марк Флеккен, Баптист Сантамария, Чхан Хун Квон и Амир Абраши.

«Штутгарт»

После очень резвого старта «Штутгарт» начал сдавать позиции и сейчас занимает уже 10 место, имея 22 пункта.

«Швабы» потерпели 3 поражения в 5 турах Бундеслиги. С минимальным счетом команда проиграла «Лейпцигу» и «Вольфсбургу», а вот «Арминии» гости проиграли более крупно, пропустив 3 безответных гола.

«Автозаводцы» разгромили «Аугсбург» 4:1, одержав свою 5 победу в сезоне. С менхенгладбахской «Боруссией» они сыграли вничью 2:2.

У «Штутгарта» игру пропустят Лилиан Эглофф, Клинтон Мола, Хамади Аль-Гаддиуи и Максим Авуджа.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают шансы команд, как равные, с коэффициентом 2.60. Ничья выставлена за 3.75.

Несмотря на равные коэффициенты, все же «Фрайбург» выглядит более уверенно на фоне нынешнего «Штутгарта». Если хозяева проиграли лишь «Баварии», то гости потерпели серьезное поражение от одной из последних команд чемпионата, ну и в целом достаточно много пропустили.

Мы ставим на «Фрайбург» с подстраховкой от ничьи. Предлагаем вариант «Ф1 (0)» за 1.94.