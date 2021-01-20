«Фрайбург» — «Айнтрахт». Прогноз и ставка (к. 1.88) на чемпионат Германии 20 января 2021 года

«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:30 мск. «Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

В минувшее воскресенье «Фрайбург» после пяти кряду шикарных побед проиграл на поле «Баварии» (1:2). Но это был очень крутой матч для команды Кристиана Штрайха.

За несколько минут до финального свистка после очередной атаки «Фрайбурга» мяч сотряс перекладину — «Баварию» пронесло. Давно не приходилось наблюдать, чтобы кто-либо так прижимал «Баварию» перед финальным свистком.

«Фрайбург» в полном порядке, это очевидно. Пять побед перед визитом в Мюнхене ни разу не случайность.

Победная серия «Фрайбурга» на своем поле составляет три матча, а беспроигрышная — четыре.

Все прогнозы на Бундеслигу

В предыдущих пяти турах «Фрайбург» забил 15 мячей. Факт, который достоин внимания.

«Айнтрахт»

Много на прошлой неделе говорили и об «Айнтрахте». Сначала клуб Франкфурта вернул из «Реала» нападающего Луку Йовича (аренда до конца сезона), а потом серб вышел на замену в матче с «Шальке» — и забил два мяча. Столько же у него было за полтора гола в «Реале».

В общем, Йович шикарно вернулся в «Айнтрахт», о таком можно было только мечтать. И это наверняка очень сильно поможет команде в том числе и в эмоциональном плане.

Хотя у «Айнтрахта» и без этого все было в относительном порядке. Победная серия команды в Бундеслиге составляет уже четыре матча, беспроигрышная — пять, в которых было забито 12 мячей.

«Айнтрахт» в текущем сезоне не смог набрать очки только в двух гостевых матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры в замешательстве, поставить на «Фрайбург» можно за 2.83, на «Айнтрахт» — за — 2.59, а ничью предлагают за 3.50.

И тут действительно крайне сложно сделать выбор в чью-либо пользу, обе команды сейчас на ходу.

Поэтому самый оптимальный вариант — это ставка на обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.88.

А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.83.

Ну и для разнообразия можно поставить на гол Йовича, коэффициент на это событие будет приличный.