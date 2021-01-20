ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси Антонио РюдигерАПЛ. «МЮ» вышел в лидеры, «Челси» обыграл «Фулхэм», «Лестер» оказался сильнее «Саутгемптона»
  • 07:47
    • Названа сумма потраченная футбольными клубами России на трансферы
  • 07:00
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 20:33
    • Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею
  • 00:59
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», Обамеянг забил два мяча
  • 00:47
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 00:37
    • Уткин: Происходит гибель ЦСКА
  • 23:58
    • СМИ: «Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова
    Все новости спорта

    Забьет ли Йович «Фрайбургу»?

    «Фрайбург» — «Айнтрахт». Прогноз и ставка (к. 1.88) на чемпионат Германии 20 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Айнтрахт»
    Лука Йович
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:30 мск. «Фрайбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 22:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Фрайбург»

    В минувшее воскресенье «Фрайбург» после пяти кряду шикарных побед проиграл на поле «Баварии» (1:2). Но это был очень крутой матч для команды Кристиана Штрайха.

    За несколько минут до финального свистка после очередной атаки «Фрайбурга» мяч сотряс перекладину — «Баварию» пронесло. Давно не приходилось наблюдать, чтобы кто-либо так прижимал «Баварию» перед финальным свистком.

    «Фрайбург» в полном порядке, это очевидно. Пять побед перед визитом в Мюнхене ни разу не случайность.

    Победная серия «Фрайбурга» на своем поле составляет три матча, а беспроигрышная — четыре.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В предыдущих пяти турах «Фрайбург» забил 15 мячей. Факт, который достоин внимания.

    «Айнтрахт»

    Много на прошлой неделе говорили и об «Айнтрахте». Сначала клуб Франкфурта вернул из «Реала» нападающего Луку Йовича (аренда до конца сезона), а потом серб вышел на замену в матче с «Шальке» — и забил два мяча. Столько же у него было за полтора гола в «Реале».

  • Трансферный дайджест. 12-18 января
  • Избавится ли «Реал»от бельгийского хавбека, вернется ли голландский бомбардир в «Спартак», удержит ли «Тоттенхэм» полузащитника и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В общем, Йович шикарно вернулся в «Айнтрахт», о таком можно было только мечтать. И это наверняка очень сильно поможет команде в том числе и в эмоциональном плане.

    Хотя у «Айнтрахта» и без этого все было в относительном порядке. Победная серия команды в Бундеслиге составляет уже четыре матча, беспроигрышная — пять, в которых было забито 12 мячей.

    «Айнтрахт» в текущем сезоне не смог набрать очки только в двух гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в замешательстве, поставить на «Фрайбург» можно за 2.83, на «Айнтрахт» — за — 2.59, а ничью предлагают за 3.50.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    И тут действительно крайне сложно сделать выбор в чью-либо пользу, обе команды сейчас на ходу.

    Поэтому самый оптимальный вариант — это ставка на обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.88.

    А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.83.

    Ну и для разнообразия можно поставить на гол Йовича, коэффициент на это событие будет приличный.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Фрайбург» — «Айнтрахт» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.88.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры