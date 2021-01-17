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    Завоюет ли Куман первый трофей с «Барселоной»?

    «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 1.70) на финал Суперкубка Испании по футболу 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Атлетик»
    Рональд Куман
    В воскресенье, 17 января, «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в финальном матче Суперкубка Испании. Встреча, которая пройдет в Севилье, начнется в 23:00 по московскому времени. «Барселона» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Суперкубок 17 Января 2021 года
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    «Барселона»

    В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» прошла «Реал Сосьедад». Основное время завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти каталонцы дожали оппонента — 3:2.

    В турнирной таблице Примеры «сине-гранатовые» занимают третье место, имея на своем счету 34 очка.

    Подопечные Рональда Кумана в трех последних матчах обыграли «Уэску» (1:0), «Атлетик» (3:2) и «Гранаду» (4:0).

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    Среди травмированных у «Барселоны» значатся Филиппе Коутиньо, Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Лионель Месси, который все еще сохраняет шансы выйти на поле.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании сотворил сенсацию, выбив мадридский «Реал» (2:1). Героем стал Рауль Гарсия, на дубль которого «сливочные» ответили единственным точным ударом Карима Бензема.

    «Баски» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 набранным очком в 18 турах.

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    • Команда Марселино Гарсии Тораля в январских встречах выиграла у «Эльче» (1:0), а также проиграла «Барселоне» (2:3).

    После травм у «Атлетика» восстанавливаются Юрий Бершиш, Унаи Лопес и Перу Ноласкоаин.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество каталонцам: победа «Барселоны» — 1.70, победа «Атлетика» — 5.00, ничья — 3.80.

    «Сине-гранатовым» пришлось понервничать в полуфинальной встрече, где дело дошло до лотерейной серии пенальти, и все же нам кажется, что в финале у них все должно сложиться хорошо.

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    Дело в том, что «Барса» зачастую успешно играет с «Атлетиком», у которого в 40 последних матчах выигрывала 34 раза.

    Кроме того, «баски» сейчас далеки от идеальных кондиций. Да, они выбили «Реал», но в целом в этом сезоне выступают посредственно, а на выезде побеждали всего дважды с июля 2020 года.

    Нам кажется, что даже отсутствие Месси не помешает каталонцам, поэтому наш прогноз и ставка — «победа подопечных Кумана».

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Барселоны" больше 1,5» за 1.73. Неделю назад каталонцы забили «Атлетику» три мяча на выезде, так почему бы не повторить результат?

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