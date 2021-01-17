«Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз и ставка (к. 1.61) на матч Эредивизи 17 января 2021 года

«Аякс» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 18:45 мск. «Аякс» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Амстердамцы являются главным фаворитом чемпионата, и в этом нет ничего необычного. «Аякс» банально сильнее своих оппонентов, которые, к слову, теряют очки в самых неожиданных местах.

В общем, «Аякс» вполне заслуженно лидирует в Эредивизи. Правда, совсем недавно команда не сумела выиграть принципиальный матч у ПСВ (2:2).

С «Фейеноордом» амстердамцы в последнее время играют весьма успешно. Пять последних свиданий дали команде 4 победы при одном поражении.

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Из потерь у хозяев стоит отметить Давида Нереса. Он, как и Лассина Траоре, травмирован, но к их отсутствию уже пора бы привыкнуть.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» в минувшем туре дома минимально переиграл «Зволле». Эта неказистая виктория вплотную приблизила команду к группе лидеров.

Роттердамцы успешно обороняются, но атакуют в два раза хуже «Аякса». Показатели это только подтверждают, да и побеждает «Фейеноорд», как правило, с боями.

В этом матче гости наверняка будут действовать вторым номером. «Фейеноорд» немного пропускает, и постарается сдержать натиск лидера.

В этом матче гостям не помогут травмированные Жоао Тейшейра, Оркун Кекчу и голкипер Юстин Бейло. Впрочем, и с ними в составе роттердамцам было бы ненамного проще.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.45, на ничью за 5.40, а на «Фейеноорд» — за 6.65

«Аякс» весьма успешно играет с роттердамцами. В последних 5 матчах команда добыла четыре победы.

«Фейеноорд» имеет довольно надежные тылы, и в этом матче постарается зацепиться за очки.

Матчи между этими соперниками часто бывают результативными, что и проявится после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.61