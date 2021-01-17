ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка ИспанииЗидан истощил «Реал» и поплатился Джо ГомесНевоспетые герои АПЛ. От Ники Батта до Джо Гомеса Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА
  • 00:25
    • «Унион» на последних минутах вырвал победу у «Байера»
  • 00:53
    • Дубль Бен Йеддера принес «Монако» очередную победу в Лиге 1
  • 00:42
    • «Лацио» одержал победу в римском дерби
  • 22:44
    • Почеттино заразился коронавирусом
  • 22:17
    • «Спартак» дома проиграл «Йокериту», «Динамо» обыграло «Торпедо»
  • 21:35
    • «Ак Барс» дома обыграл «Авангард»
  • 19:49
    • Месси пропустил тренировку «Барселоны»
    Все новости спорта

    «Аякс» с «Фейеноордом» активизируются после перерыва?

    «Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз и ставка (к. 1.61) на матч Эредивизи 17 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аякс Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Фейеноорд»
    Клас-Ян Хунтелар
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 18:45 мск. «Аякс» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 17 Января 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 18:45 Фейеноорд Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
    •

    «Аякс»

    Амстердамцы являются главным фаворитом чемпионата, и в этом нет ничего необычного. «Аякс» банально сильнее своих оппонентов, которые, к слову, теряют очки в самых неожиданных местах.

    В общем, «Аякс» вполне заслуженно лидирует в Эредивизи. Правда, совсем недавно команда не сумела выиграть принципиальный матч у ПСВ (2:2).

    С «Фейеноордом» амстердамцы в последнее время играют весьма успешно. Пять последних свиданий дали команде 4 победы при одном поражении.

    Все прогнозы на футбол

    Из потерь у хозяев стоит отметить Давида Нереса. Он, как и Лассина Траоре, травмирован, но к их отсутствию уже пора бы привыкнуть.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» в минувшем туре дома минимально переиграл «Зволле». Эта неказистая виктория вплотную приблизила команду к группе лидеров.

    Роттердамцы успешно обороняются, но атакуют в два раза хуже «Аякса». Показатели это только подтверждают, да и побеждает «Фейеноорд», как правило, с боями.

  • Герой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов
  • Набрав высоту, далеко не каждый избежит резкого падения
  • 12/01/2021

    • В этом матче гости наверняка будут действовать вторым номером. «Фейеноорд» немного пропускает, и постарается сдержать натиск лидера.

    В этом матче гостям не помогут травмированные Жоао Тейшейра, Оркун Кекчу и голкипер Юстин Бейло. Впрочем, и с ними в составе роттердамцам было бы ненамного проще.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.45, на ничью за 5.40, а на «Фейеноорд» — за 6.65

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    «Аякс» весьма успешно играет с роттердамцами. В последних 5 матчах команда добыла четыре победы.

    «Фейеноорд» имеет довольно надежные тылы, и в этом матче постарается зацепиться за очки.

    Матчи между этими соперниками часто бывают результативными, что и проявится после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.61

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Альмерия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Бромвич Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.84
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кардифф — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Аякс» — «Фейеноорд» 16.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.61.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры