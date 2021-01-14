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    «Бело-зеленые» в Тилбурге не победят?

    «Виллем II» — «Гронинген». Прогноз и ставка (к. 1.65) на матч чемпионата Нидерландов 14 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Виллем II» — «Гронинген»
    «Виллем II»
    14 января в Тилбурге на стадионе «Король Виллем II» местный клуб «Виллем II» примет «Гронинген» в 16-м туре нидерландской Эредивизии. Поединок начнется в 23:00 по мск. «Виллем II» — «Гронинген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 14 Января 2021 года
    Виллем II
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Виллем II 23:00 Гронинген Гронинген
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Виллем II»

    «Виллем II» идет в зоне вылета, на 17 месте. У коллектива на счету всего девять очков после 15 встреч и отставание от безопасной строки составляет три пункта.

    Клуб из города Тилбург в этом розыгрыше Эредивизии смог добыть всего лишь две победы, трижды сыграл вничью и десять раз терпел фиаско, разница мячей в этих поединках составляет 17:32.

    Последний раз «трехцветные» побеждали в чемпионате еще 21 ноября, обыграв тогда в родных стенах 2:1 «Венло». После того они пять встреч проиграли в рамках первенства и один матч свели вничью.

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    Так в минувшем туре «Виллем II» уступил тому же «Венло» (1:2), а ранее расписал мировую с самим «Аяксом» (1:1) на своей арене. Дома в текущем розыгрыше Эредивизии коллектив дважды победил при одной ничьей и четырех фиаско.

    «Гронинген»

    «Гронинген» заработал 27 очков в 15 встречах чемпионата и находится на седьмой строке (последняя позиция для плей-офф) в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

    «Бело-зеленые» в текущем первенстве выиграли восемь игр, три матче завершили вничью и четыре раза терпели неудачи, забили 20 мячей, а пропустили на три гола меньше.

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  • 11/01/2021

    • В своей последней игре Эредивизии «северяне» расписали выездную мировую с «Утрехтом» со счетом 2:2, перед этим они проиграли дома 0:1 «Хераклесу» и обыграли в Роттердаме 3:2 «Спарту».

    Вне родных стен «Гронинген» в текущем чемпионате разжился четырьмя викториями, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения, разница забитых и пропущенных мячей — 12:11.

    В первом круге «Гронингем» дома победил со счетом 1:0, а в прошлом сезоне в Тилбурге проиграл 1:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гронингена» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Виллем II» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.42.

    «Бело-зеленые» не особо успешно проводят матчи в Тилбурге, выиграв только раз за последние пять матчей. Поэтому в этой игре поставим на непроигрыш хозяев.

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