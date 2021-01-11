«Селтик» — «Хиберниан». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.95 на матч чемпионата Шотландии 11 января 2021 года

В 23-м туре чемпионата Шотландии по футболу «Селтик» сыграет с «Хибернианом». Встреча, которая пройдет в Глазго на «Селтик Парк» 11 января, начнется в 22:45 по мск. «Селтик» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

«Селтик» с 43 очками идет на второй позиции в турнирной таблице, уступая 19 очков первому «Ренджерсу», правда, имеет аж три игры в запасе.

В минувшем туре первенства «зелено-белые» уступили своему главному конкуренту на его арене со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 6-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

Непосредственно в чемпионате Шотландии в этот период «кельты» провели четыре встречи, выиграв их все «всухую». Так на своей территории они переиграли «Килмарнок», «Росс Каунти» (по 2:0) и «Данди Юнайтед» (3:0), а также в гостях «Гамилтон» (3:0).

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В родных стенах «Селтик» в текущем розыгрыше ШПЛ добился семь викторий при одной мировой и одном фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 22:6.

«Хиберниан»

У «Хиберниана» на счету находится 36 зачетных пунктов, с которыми он идет на четвертой строке, уступая три балла третьей позиции, но сыграв на две игры больше.

После удачной 9-матчевой беспроигрышной серия, длившаяся с середины ноября по конец декабря, клуб из Эдинбурга крайне неудачно провел последние три встречи, проиграв все.

Так этот негативный период «Хибс» начали с выездного фиаско от «Рейнджерс» (0:1), после чего на своей арене поочередно уступили 0:2 «Росс Каунти» и 0:3 «Ливингстону».

На выезде в текущем чемпионате Шотландии «Хиберниан» добился семи выигрышей, один раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей составляет 17:7.

В первом круге «Селтик» дома разгромил «Хибс» со счетом 3:0, во втором — была ничья в Эдинбурге — 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.34.

На викторию «Хиберниана» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.30.

Прогнозируем, что «Селтик» на своей арене обыграет гостей из Эдинбурга с разницей в несколько мячей. Наша ставка — П1 с форой (-1,5).