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    «Кельты» не буду иметь дома проблем с гостями из Эдинбурга?

    «Селтик» — «Хиберниан». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.95 на матч чемпионата Шотландии 11 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Селтик
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Хиберниан»
    «Селтик»
    В 23-м туре чемпионата Шотландии по футболу «Селтик» сыграет с «Хибернианом». Встреча, которая пройдет в Глазго на «Селтик Парк» 11 января, начнется в 22:45 по мск. «Селтик» — «Хиберниан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Селтик»

    «Селтик» с 43 очками идет на второй позиции в турнирной таблице, уступая 19 очков первому «Ренджерсу», правда, имеет аж три игры в запасе.

    В минувшем туре первенства «зелено-белые» уступили своему главному конкуренту на его арене со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 6-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

    Непосредственно в чемпионате Шотландии в этот период «кельты» провели четыре встречи, выиграв их все «всухую». Так на своей территории они переиграли «Килмарнок», «Росс Каунти» (по 2:0) и «Данди Юнайтед» (3:0), а также в гостях «Гамилтон» (3:0).

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    В родных стенах «Селтик» в текущем розыгрыше ШПЛ добился семь викторий при одной мировой и одном фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 22:6.

    «Хиберниан»

    У «Хиберниана» на счету находится 36 зачетных пунктов, с которыми он идет на четвертой строке, уступая три балла третьей позиции, но сыграв на две игры больше.

    После удачной 9-матчевой беспроигрышной серия, длившаяся с середины ноября по конец декабря, клуб из Эдинбурга крайне неудачно провел последние три встречи, проиграв все.

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    • Так этот негативный период «Хибс» начали с выездного фиаско от «Рейнджерс» (0:1), после чего на своей арене поочередно уступили 0:2 «Росс Каунти» и 0:3 «Ливингстону».

    На выезде в текущем чемпионате Шотландии «Хиберниан» добился семи выигрышей, один раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей составляет 17:7.

    В первом круге «Селтик» дома разгромил «Хибс» со счетом 3:0, во втором — была ничья в Эдинбурге — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.34.

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    На викторию «Хиберниана» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.30.

    Прогнозируем, что «Селтик» на своей арене обыграет гостей из Эдинбурга с разницей в несколько мячей. Наша ставка — П1 с форой (-1,5).

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