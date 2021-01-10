«Спорт Ресифи» — «Палмейрас». Прогноз (к. 3.45) и ставки на чемпионат Бразилии 10 января 2021 года

«Спорт Ресифи» сыграет на своем поле с «Палмейрас» в рамках 29-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 10 января в Ресифи, начало — в 01:00 мск. «Спорт Ресифи» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спорт Ресифи»

После 28-ми сыгранных матчей «Спорт» находится в таблице на 14-м месте. И на данный момент пока рано говорить, что команда из Ресифи может не волноваться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь четыре очка.

«Спорт» ударно провел сентябрь и начало октября, но после этого команда крайне редко радовала своих поклонников.

Хотя в последних пяти турах у «Спорта» только два поражения — в обоих случаях в гостях.

На своем же поле команда в трех предыдущих матчах набрала семь очков.

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Любопытно, что в десяти предыдущих матчах с участием «Спорта» лишь однажды было забито больше двух мячей.

«Палмейрас»

У «Палмейрас» в последнее время невероятно напряженный график, команда продолжает играть сразу в трех турнирах. Помимо чемпионата, «Палмейрас» до сих пор участвует в Кубке Либертадорес. Более того, несколько дней назад бразильцы разгромили в гостях аргентинский «Ривер Плейт» в первом полуфинальном матче.

В конце декабря «Палмейрас» выиграл в рамках чемпионата у «Ред Булл Брагантино», а после этого победил в Кубке Бразилии «Атлетико Минейро».

В трех последних матчах «Палмейрас» не пропустил ни одного мяча.

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И все же не очень понятно, хватит ли у команды сил и эмоций на матч в Ресифи. При этом «Палмейрас» срочно нужна победа для сохранения шансов на попадание в топ-4, в противном случае можно остаться без путевки в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес.

«Палмейрас» выиграл лишь в двух из семи последних гостевых матчей в чемпионате Бразилии.

Прогноз и ставка

На «Спорт» в предстоящем матче можно поставить за 4.33, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Палмейрас» — за 1.89.

Через несколько дней после встречи со «Спортом» футболистов «Палмейрас» ждет ответная игра с «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес. Несмотря на уверенную победу в первом матче, команда Абеля Феррейры наверняка будет играть с мыслью об ответной встрече с аргентинцами, в которой будет решаться судьба путевки в финал главного турнира Южной Америки.

Ставка — ничья за 3.45. Возможно, даже ничья со счетом 0:0 — 7.50.

Или ставка на то, что «Спорт» не проиграет + тотал матча меньше 2,5 за 2.68.