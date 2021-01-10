«Спорт Ресифи» — «Палмейрас». Прогноз (к. 3.45) и ставки на чемпионат Бразилии 10 января 2021 года

«Спорт Ресифи»
После 28-ми сыгранных матчей «Спорт» находится в таблице на 14-м месте. И на данный момент пока рано говорить, что команда из Ресифи может не волноваться за сохранение прописки в элитном дивизионе. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь четыре очка.
«Спорт» ударно провел сентябрь и начало октября, но после этого команда крайне редко радовала своих поклонников.
Хотя в последних пяти турах у «Спорта» только два поражения — в обоих случаях в гостях.
На своем же поле команда в трех предыдущих матчах набрала семь очков.
Любопытно, что в десяти предыдущих матчах с участием «Спорта» лишь однажды было забито больше двух мячей.
«Палмейрас»
У «Палмейрас» в последнее время невероятно напряженный график, команда продолжает играть сразу в трех турнирах. Помимо чемпионата, «Палмейрас» до сих пор участвует в Кубке Либертадорес. Более того, несколько дней назад бразильцы разгромили в гостях аргентинский «Ривер Плейт» в первом полуфинальном матче.
В конце декабря «Палмейрас» выиграл в рамках чемпионата у «Ред Булл Брагантино», а после этого победил в Кубке Бразилии «Атлетико Минейро».
В трех последних матчах «Палмейрас» не пропустил ни одного мяча.
И все же не очень понятно, хватит ли у команды сил и эмоций на матч в Ресифи. При этом «Палмейрас» срочно нужна победа для сохранения шансов на попадание в топ-4, в противном случае можно остаться без путевки в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес.
«Палмейрас» выиграл лишь в двух из семи последних гостевых матчей в чемпионате Бразилии.
Прогноз и ставка
На «Спорт» в предстоящем матче можно поставить за 4.33, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Палмейрас» — за 1.89.
Через несколько дней после встречи со «Спортом» футболистов «Палмейрас» ждет ответная игра с «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес. Несмотря на уверенную победу в первом матче, команда Абеля Феррейры наверняка будет играть с мыслью об ответной встрече с аргентинцами, в которой будет решаться судьба путевки в финал главного турнира Южной Америки.
Ставка — ничья за 3.45. Возможно, даже ничья со счетом 0:0 — 7.50.
Или ставка на то, что «Спорт» не проиграет + тотал матча меньше 2,5 за 2.68.