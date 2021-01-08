«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.32) и ставки на Кубок Англии 8 явнаря 2021 года

«Ливерпуль» встретится на выезде с «Астон Виллой» в рамках третьего раунда Кубка Англии. Матч пройдет 8 января в Бирмингеме, начало — в 22:45 мск. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Виллу» можно смело назвать одним из открытий английского сезона. Команда Дина Смита на данный момент занимает восьмое место в таблице АПЛ, при этом имя в запасе два матча.

Если в прошлом сезоне «Астон Вилла» боролась за выживание, то сейчас это один из претендентов на путевку в еврокубки.

В первый день 2021 года «Астон Вилла» уступила на выезде «Манчестер Юнайтед», но по игре закономерным результатом была бы ничья. Впрочем, надо не забывать, что «МЮ» выиграл благодаря очень спорному пенальти.

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Перед этим же у «Астон Виллы» была серия из пяти матчей без поражений. Клуб из Бирмингема в конце декабря одержал яркие победы над «Вест Бромвичем» и «Кристал Пэлас», а также сыграл вничью с «Челси».

«Ливерпуль»

Тем временем у «Ливерпуля», похоже, начался сложный период. Действующий чемпион АПЛ ни разу не выиграл в трех предстоящих матчах. «Ливерпуль» устал, это очевидно. Из-за кадровых проблем у Юргена Клоппа банально нет возможности для качественной ротации состава.

В понедельник «Ливерпуль» проиграл на выезде «Саутгемптону» (0:1). И это был один из худших матчей «мерсисайдцев» в текущем сезоне. Клопп после игры был очень недоволен решениями арбитра, но причина поражения явно не в этом.

Кроме того, за несколько дней до Нового года «Ливерпуль» сенсационно потерял очки в игре с «Вест Бромвичем» (1:1) и не смог выиграть у «Ньюкасла» (0:0). Этим результаты очень удивили после невероятных побед над «Тоттенхэмом» и «Кристал Пэлас».

В общем, «Ливерпулю» не удалось избежать спада.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 3.44, на ничью за 4.00, а на победу «Ливерпуля» — за 2.16.

Достаточно высокий коэффициент на гостей, но тут надо понимать, что «Ливерпуль», скорее всего, будет играть смешанным составом, а осенний матч между этими командами завершился в пользу «Астон Виллы» со счетом 7:2.

С одной стороны, у «Ливерпуля» наверняка есть большое желание взять реванш, но станет ли Клопп рисковать основными игроками перед важными матчами в АПЛ? Вряд ли.

Ставка — проход «Астон Виллы» в следующий раунд за 2.32.

А также ставка на тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.38. 0